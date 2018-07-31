Жалобу на арест Дрыманова рассмотрят в закрытом режиме

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в закрытом режиме проверит законность ареста бывшего заместителя руководителя столичного главка Следственного комитета, генерала Александра Дрыманова, обвиняемого в коррупции, передает корреспондент "Интерфакса".

Таким образом, было удовлетворено соответствующее ходатайство следователя ФСБ, который попросил закрыть слушание "для сохранения охраняемой законом тайны следствия".

Дрыманов участвует в процессе по видеосвязи из следственного изолятора "Лефортово", где он находится под стражей. Генерал и его адвокат против закрытия заседания возражали.

Взятка за освобождение соратника Шакро Молодого

В середине июля Дрыманов был арестован по делу о получении взяток. Из оглашенных в суде материалов следует, что ему инкриминируется два эпизода взяточничества - крупного и особо крупного (п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным источников "Интерфакса", следствие считает, что генерал получил $200 тыс. за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) - Андрею Кочуйкову (Итальянец), задержанному после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года.

Сам Дрыманов заявил, что вину не признает и "готов к процессуальному сражению".