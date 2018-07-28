Полиция сообщила о 12 пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В ДТП в Подмосковье, в результате которого перевернулся автобус, пострадали 12 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка полиции.

"По предварительной информации, пострадали 12 человек", - сказал собеседник агентства. Причины и обстоятельства ДТП выясняются, добавил он.

В то же время, источник "Интерфакса" сообщил, что ранения получили 16 человек.

"По предварительной информации, пострадали 16 человек, погибших нет", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести. Их эвакуируют с места аварии.

По предварительным данным МЧС, попавший в аварию автобус перевозил артистов танцевального ансамбля "Танок" из Ижевска.

Ранее в региональном главке МЧС агентству сообщили, что на трассе А107 в Домодедовском районе перевернулся пассажирский автобус. В салоне находились порядка 30 человек.

Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.