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Полиция сообщила о 12 пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье

Есть обновление от 18:53

По данным источника "Интерфакса", ранения получили 16 человек

Полиция сообщила о 12 пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье
Фото: ТАСС, Владимир Смирнов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В ДТП в Подмосковье, в результате которого перевернулся автобус, пострадали 12 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка полиции.

"По предварительной информации, пострадали 12 человек", - сказал собеседник агентства. Причины и обстоятельства ДТП выясняются, добавил он.

В то же время, источник "Интерфакса" сообщил, что ранения получили 16 человек.

"По предварительной информации, пострадали 16 человек, погибших нет", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести. Их эвакуируют с места аварии.

По предварительным данным МЧС, попавший в аварию автобус перевозил артистов танцевального ансамбля "Танок" из Ижевска.

Ранее в региональном главке МЧС агентству сообщили, что на трассе А107 в Домодедовском районе перевернулся пассажирский автобус. В салоне находились порядка 30 человек.

Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

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Теги: Подмосковье

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