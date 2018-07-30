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Москва

В Гидрометцентре заявили о кульминации лета в Москве

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Столичный регион в течение начавшейся рабочей недели будет находиться под влиянием антициклона, который обеспечит сухую и жаркую в дневные часы погоду, сообщает Гидрометцентр России.

Наступила кульминация лета, говорится в сообщении Гидрометцентра. "Можно в разумных пределах погреться на солнышке, чтобы восполнить запасы витамина D. Также следует помнить об опасности долгого пребывания под прямыми солнечными лучами и вовремя перейти в тень. Самое время отдохнуть на пляжах, ведь температура воды в реках Московской области 21-24 градуса", - советуют в ведомстве.

В понедельник в столице температура воздуха поднимется до 24-26, по области - до 22-27 градусов, прогнозирует Гидрометцентр.

Во вторник ночью в Москве ожидается 13-15, в центре города - до 17-19, в Подмосковье - 10-15 градусов. Днем прогнозируется 25-27 и 23-28 градусов соответственно.

Со среды по пятницу ночные температуры в регионе составят 11-17, днем в столице - 28-30, в Подмосковье - 25-30 градусов.

В выходные погода начнет меняться, предупреждают синоптики. "Антициклон будет утрачивать свое влияние, атмосферное давление будет падать, станет больше облаков, местами пройдут кратковременные дожди. Значения средней суточной температуры существенно не изменятся, ночью прогнозируется 13-18, днем 24-29", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

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Теги: Москва, Гидрометцентр России

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