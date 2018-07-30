Тридцатиградусная жара вернется в Москву 2 августа

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - По предварительному прогнозу Гидрометцентра, знойная погода с дневными температурами до 31 градуса ожидается в столичном регионе, начиная с четверга, 2 августа.

Как сообщает ведомство, в понедельник в Москве и Московской области потеплеет до 26-27 градусов, во вторник - до 27-28 градусов, в среду - до 27-29 градусов.

В четверг, пятницу и субботу столбики термометра могут достичь показаний в 31 градус.

Синоптики не прогнозируют каких-либо существенных осадков на протяжении всей рабочей недели, кратковременные дожди ожидаются лишь в субботу и воскресенье.

Ранее сообщалось, что суббота, 28 июля, стало самым жарким днем 2018 года в Москве: температура воздуха на главной городской метеостанции поднялась до 31,1 градуса.