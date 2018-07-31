Синоптики пообещали россиянам теплый август

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Температура августа на большей части территории России будет выше обычных значений, заявил и.о. руководителя Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

"Август на большей части страны около и выше нормы, но в Сибири оно прогнозируется ниже нормы. Оно и сейчас ниже нормы; по прогнозу эта ситуация сохранится", - сказал Киктев на пресс-конференции во вторник.

По его словам, предыдущие два месяца лета по температуре на большей части страны также были выше нормы. На климатических картах положительная аномалия температуры отмечается цветом - от розового до красного в зависимости от величины аномалии. Это лето, отметил Киктев, окрасило климатические карты России в "розовый" цвет.

"На большей части территории температура выше климатической нормы. Цвет действительно розовый, теплый", - сказал Киктев.

Московский регион на этой неделе ждет сначала жара, потом дожди, заявил Киктев. "Снова на подходе температуры 25-30 градусов, во второй половине недели жарковато. Но в конце недели будет приближаться с северо-запада циклон, который принесет дожди и несколько снизит температурный фон, принесет ослабление жары в Москве и окрестностях", - сказал он.

Он отдельно отметил, что дожди заденут гостей музыкального фестиваля "Нашествие" в Тверской области. "Надо сказать, в начале мероприятия более сухая погода, а в последние пару дней повышается вероятность дождей", - сказал метеоролог.

Тем не менее, и в Московском регионе, и на севере от столицы температурный фон, несмотря на дожди, останется выше климатической нормы.

Предшественник Киктева на посту главы Гидрометцентра, ныне научный руководитель учреждения Роман Вильфанд назвал прошлогоднее лето "розовым". Позже метеорологу пришлось объяснять, что он имел ввиду именно средние значения по всей стране - москвичам прошлое лето теплым не показалось, особенно в июне.