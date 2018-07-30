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Москва

Напавший на полицейского у посольства Словакии арестован

17-летнему подростку предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов

Напавший на полицейского у посольства Словакии арестован
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы на два месяца отправил под арест подростка, напавшего на полицейского у посольства Словакии в Москве. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь инстанции Анастасия Дзюрко.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 сентября", - сообщила Дзюрко агентству в понедельник.

Заседание по инициативе суда прошло в закрытом режиме, поскольку обвиняемый - несовершеннолетний.

Как сообщалось, 17-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ).

По версии следствия, днем в минувшую пятницу на улице 1-я Брестская, дом 33 в Москве, около посольства Словакии он напал на сотрудника полиции, после чего скрылся.

Полицейский в результате инцидента был госпитализирован. По данным осведомленного источника "Интерфакса", потерпевший - командир взвода по охране посольств и консульств, он получил не менее семи ножевых ранений, в том числе в голову, и был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

В ночь на воскресенье подозреваемый был задержан. Как пояснили "Интерфаксу" в столичном главке Следственного комитета в ходе допроса юноша пояснил, что напал на полицейского по причине внезапно возникших личных неприязненных отношений.

В ведомстве также сообщили, что молодому человеку планируется назначить судебно-психиатрическую экспертизу.

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