Две новые дороги построят для разгрузки Киевского и Боровского шоссе в Москве

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила проект двух автомобильных дорог, которые позволят разгрузить Киевское и Боровское шоссе, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста по итогам заседания ГЗК.

"Комиссия одобрила проект планировки участка автомобильной дороги Солнцево-Бутово-Видное от Боровского шоссе до Киевского шоссе и участка автомобильной дороги от Новоорловской улицы до проектируемого проезда №389 (НАО). Проект планировки был разработан за счет средств города Москвы", - говорится в сообщении.

В релизе говорится, что на участке дороги Солнцево-Бутово-Видное длиной 3,5 км планируется построить проезжую часть на шесть полос в двух направлениях, а также создать транспортные сооружения. Также планируется построить два пешеходных перехода: в месте примыкания дороги к Новоорловской улице и около остановки общественного транспорта напротив горнолыжной школы "Столица".

Вторая дорога - от Новоорловской улицы до проектируемого проезда №389 обеспечит связи поселений Московского и Внуковского с районами Солнцево и Ново-Переделкино. Протяженность дороги составит 2,1 км.