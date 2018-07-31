Три болельщика ЦСКА арестованы по делу о гибели фаната в драке на Курском вокзале

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы санкционировал арест трех участников драки, которая произошла в ночь на 27 июля на Курском вокзале в Москве между болельщиками футбольного клуба ЦСКА из Москвы и Санкт-Петербурга.

"По ходатайству следователя суд заключил под стражу Дмитрия Денисова и Семена Миханова до 27 сентября", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе суда. На такой же срок отправлен под домашний арест третий подозреваемый Антон Байков.

Лидеру фанатской группы ЦСКА Еinfach Jugend Денисову вменяется хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ), Миханову и Байкову кроме этого инкриминируется причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

27 июля в Нижнем Новгороде состоялся матч за Суперкубок России по футболу, в котором сыграли московские клубы "Локомотив" и ЦСКА.

Инцидент с участием пассажиров транзитного поезда Петербург-Нижний Новгород произошел в ночь на пятницу во время стоянки на одной из платформ Курского вокзала. "В результате конфликта между двумя группами молодых людей 30-летнему пассажиру поезда причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия", - сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская.

По ее словам, в ходе конфликта пострадали еще двое пассажиров поезда, один из которых с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение. По предварительным данным, инцидент произошел на бытовой почве, некоторые его участники находились в состоянии алкогольного опьянения.