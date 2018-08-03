Пассажирам московского метро начали раздавать воду из-за жары

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В связи с установившейся жаркой погодой и повышением температуры на отдельных станциях Московского метрополитена пассажирам раздают воду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки в пятницу.

"Воду в жару раздают на всех стойках "Живое общение" метрополитена (на 13 станциях и пересадочных узлах - ИФ). Также сейчас ее раздают на станциях "Улица 1905 года", "Проспект мира", "Деловой центр", "Сокол" и "Ленинский проспект"", - уточнил собеседник агентства.

Он напомнил, что последние несколько дней воду раздавали на станциях МЦК, находящихся на поверхности, где температура выше, чем в подземных станциях.

Согласно нормативам, температура воздуха в пассажирских помещениях станций московского метрополитена в летний период не должна превышать 28 градусов.