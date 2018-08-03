За три года в Москве построят семь путепроводов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Семь путепроводов планируется построить в Москве до 2021 года, сообщает в пятницу пресс-служба Москомархитектуры.

В релизе отмечается, что новые дорожные объекты создадут целостные транспортные связи между районами.

"До 2021 года планируется возвести семь таких путепроводов. Необходимо синхронизировать все глобальные проекты, чтобы они были максимально эффективными", - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что ранее комитет согласовал три проекта путепроводов трассы "Солнцево-Бутово-Видное" и два путепровода в поселении Сосенское.

В пресс-службе отметили, что по адресно-инвестиционной программе Москвы также планируется строительство путепровода между ТТК и Новохохловской улицей через Курское направление МЖД. Разрабатываются проекты для строительства путепровода через Октябрьскую железную дорогу и моста через Сходню в Зеленограде (Алабушево).

Помимо этого путепроводы через железнодорожные пути появятся на Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, Южной рокады и Южного дублера Кутузовского проспекта.