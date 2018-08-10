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Москва

Власти Москвы выпустили документ об изъятии территории "Дома-2"

На месте съемочной площадки планируется построить часть автомобильной дороги Марьино-Саларьево

Власти Москвы выпустили документ об изъятии территории "Дома-2"
Вид на съемочную площадку реалити-шоу "Дом-2"
Фото: ТАСС, Дмитрий Серебряков

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Опубликовано постановление об изъятии земли, где размещается съемочная площадка популярного телешоу "Дом-2". Документ размещен на портале мэра и правительства Москвы.

"Изъять для государственных нужд - для целей строительства автомобильной дороги Марьино - Саларьево (I этап) у правообладателей объекты недвижимого имущества", - говорится в материалах.

Ранее первый заместитель руководителя департамента развития новых территорий Москвы Валерий Шкуров рассказывал "Интерфаксу", что новая площадка для телешоу "Дом-2" будет подобрана в течение двух месяцев.

Сообщалось, что через участок около коттеджного поселка Летова Роща в Новой Москве, где размещается съемочная площадка телешоу, пройдет автодорога от Саларьево до деревни Марьино. Там же должна появиться остановка скоростного трамвая "Антоновка".

Реалити-шоу "Дом-2" выходит в эфир с мая 2004 года. На сегодня было показано 13 сезонов, общее число серий превышает 5,1 тыс.

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Теги: Москва, Дом-2

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