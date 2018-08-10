Что произошло за день: пятница, 10 августа

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин пока не принимал решений, связанных с увеличением нагрузки на металлургический, горнодобывающий, химический и нефтехимический сектора, а поручил проработать этот вопрос в правительстве, сообщил Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикацию документа с предложениями по изъятию сверхприбылей ряда компаний, на котором стоит резолюция президента "согласен". В свою очередь, РСПП предупредил о массовом исходе инвесторов в случае повышения налогов горнодобывающих, металлургических и химических компаний. Несмотря на это, позднее сегодня стало известно, что список компаний, для которых собрались повысить налоги, могут расширить.

- Третейская группа ВТО вынесла решение по спору России против Евросоюза о правомерности отдельных мер энергетической политики ЕС. Были поддержаны 3 из 6 жалоб российской стороны на нормы "Третьего энергопакета" в газовой сфере. Однако, не удалось оспорить главный принцип "Третьего энергопакета" - unbundling, требование разделения на уровне собственности операций по транспортировке и сбыту газа.

- Рособрнадзор выдал лицензию на образовательную деятельность Европейскому университету в Санкт-Петербурге. Ее восстановления вуз пытался добиться с прошлого года.

- Построенная в 1774 году церковь Успения пресвятой Богородицы в Кондопоге (Карелия) полностью уничтожена в результате пожара. Храм, расположенный на берегу Кондопожской губы Онежского озера, являлся объектом культурного наследия федерального значения

- Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова попросила не плодить многочисленные инициативные группы по референдуму о повышении пенсионного возраста, так как это уменьшает шансы на его проведение. Не надо себя высекать, как унтер-офицерские вдовы, призвала глава ЦИК инициаторов референдумов по пенсионной реформе.

- В парке "Зарядье" участились случаи занятия сексом, утверждают столичные власти. По мнению главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, это связано с чувством безопасности и комфорта, которое возникает у горожан.

- Доллар при открытии торгов в пятницу подскочил до 67 рублей впервые с августа 2017 года. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,79-67,09 рубля за доллар. Однако евро, напротив, уменьшился при открытии до 76,89 рубля (-5,75 копейки).

- Власти Москвы выпустили документ об изъятии территории "Дома-2". На месте съемочной площадки планируется построить часть автомобильной дороги Марьино-Саларьево.

- УЕФА завел дело в отношении греческого футбольного клуба ПАОК по итогам матча со "Спартаком". Однако проводить расследование нападения фанатов на российских журналистами организация на стала.