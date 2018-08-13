Суд проверит законность ареста бывшего замглавы МЧС Шлякова

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу на арест бывшего первого заместителя главы МЧС генерала Сергея Шлякова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Как сообщили "Интерфаксу" в суде, заседание начнется в 14:10 мск.

Защита бывшего замминистра настаивает на незаконности и необоснованности его заключения под стражу. Адвокаты просят отменить решение о его заключении под стражу и избрать ему более мягкую меру пресечения.

Как ожидается, Шляков будет участвовать в заседании по видеоконференцсвязи.

Тверской суд Москвы 26 июля санкционировал арест офицера на два месяца.

Сергею Шлякову вменяется совершение особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, вместе с предполагаемыми сообщниками - Юрием Кузнецовым, Александром Казарцевым и Сергеем Онищенко - он предложил содействие в назначении на должность и.о. губернатора Ярославской области бывшему замглавы региона и экс-сенатору Юрию Удалову.

Свою вину Шляков не признает. По словам его адвокатов, в деле есть две расписки, свидетельствующих о передаче Удаловым денежных средств обвиняемым - на $550 тыс. и $230 тыс. с 15 млн рублей соответственно. При этом, утверждают защитники, только в одной из них есть "свидетельская" подпись офицера.