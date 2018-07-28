В России

Арестованный экс-замглавы МЧС пожаловался на отсутствие часов и душную камеру

После ареста Сергей Шляков не был доставлен в СИЗО, все ещё находится в изоляторе временного содержания

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Обвиняемый в особо крупном мошенничестве бывший первый замглавы МЧС Сергей Шляков все еще находится в изоляторе временного содержания (ИВС) на Петровке, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

"Шляков сейчас в ИВС, в камере на троих с одним соседом. Кстати его сосед не соответствует правилам содержания, так как он ранее судим", - сказал представитель ОНК. Мельников отметил, что бывший замглавы МЧС пожаловался на духоту в камере, а также на отсутствие часов.

"Он сказал, что в камере душно, дышать тяжело. Кроме того он пожаловался на отсутствие часов, потому что это лишает возможности соблюдать внутренний режим. Например, говорит он, как можно понять, что мне необходимо готовится к прогулке или к отбою", - сказал Мельников.

"Он не понимает, почему задержан, говорит, что не считает себя виновным и говорит, что, видимо, арестован, потому что не заработал миллиардов и миллионов", - добавил представитель ОНК.

Тверской суд Москвы 26 июля отправил по арест до 25 сентября Шлякова и двоих его предполагаемых сообщников, обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, вместе с еще одним предполагаемым сообщником - Александром Казарцевым - обвиняемые предложили содействие в назначении на должность и.о. губернатора Ярославской области бывшему замглавы региона и экс-сенатору Юрию Удалову.

По словам адвокатов Шлякова, в деле есть две расписки, свидетельствующих о передаче Удаловым денежных средств обвиняемым - на 550 тыс. долларов и 230 тыс. долларов с 15 млн рублей соответственно. При этом, утверждают защитники генерала, только в одной из них есть его "свидетельская" подпись.

Свою вину Сергей Шляков не признает.

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Теги: Россия, МЧС

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