Суд арестовал бывшего замглавы МЧС Шлякова по делу о мошенничестве

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отправил под арест бывшего первого замминистра МЧС РФ, генерала Сергея Шлякова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд приходит к выводу о том, что ходатайство органов следствия обосновано и подлежит удовлетворению. (...) Суд постановил: избрать в отношении Шлякова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 сентября 2018 года", - огласила решение судья Мария Сизинцева.

Также суд отправил под арест до 25 сентября других фигурантов дела - Юрия Кузнецова и Сергея Онищенко.

25 июля источник "Интерфакса" сообщил, что Шляков задержан в подмосковном поселке Медвежьи Озера после обысков в его доме.

По версии следствия, он пообещал за денежное вознаграждение помочь бывшему замгубернатора Ярославской области и бывшему члену Совета Федерации Юрию Удалову получить должность губернатора одного из регионов. Как сообщал ранее "Интерфаксу" источник, речь идет о сумме в 50 млн рублей.

При этом сам Юрий Удалов признан потерпевшим. По данным следствия, в мае 2018 года он обратился в правоохранительные органы с просьбой "пресечь преступную деятельность" экс-замминистра МЧС Сергея Шлякова, говорится в материалах дела.

По словам адвоката Руслана Коблева, Шляков вину не признает и категорически отвергает свою причастность к совершению какого-либо преступления.