Синоптики предупредили, что с запада к Москве приближается гроза

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Грозовой фронт приблизился к Москве, осадки ожидаются сначала в западных, затем в восточных районах столицы, сообщает Гидрометеобюро Москвы и Московской области.

"Сильные осадки и порывистый ветер будут связаны с прохождением холодного атмосферного фронта. Сначала погода испортится в западных районах Москвы, а затем и на востоке столицы", - говорится в сообщении, размещенном в среду.

Отмечается, что ухудшение погодных условий ожидается с 14:00 до 18:00 как в Москве, так и в Московской области. Прогремят грозы, в отдельных районах возможен град. Порывы ветра будут достигать 13-18 м/с.

Ранее предупреждение о комплексе неблагоприятных метеусловий было выпущено МЧС России.