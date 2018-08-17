Суд вынесет приговор напавшему на соратника Навального активиста Ляскина

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Мировой суд в пятницу огласит приговор жителю Москвы Алексею Щербакову, обвиняемому в нападении на соратника оппозиционера Алексея Навального - Николая Ляскина. Приговор будет оглашен в 12:00 в судебном участке мирового судьи № 411 столичного района Мещанский.

В ходе прений сторон прокурор попросил для подсудимого 11 месяцев исправительных работ.

Щербакову вменяются побои (ст. 116 УК РФ). По версии обвинения, 15 сентября 2017 года в Москве на улице Гиляровского он ударил Ляскина железной трубой по голове, после чего скрылся. Во время следствия подсудимый признал вину, но заявил, что нападение было заказано самим Ляскиным.

Алексей Щербаков рассказал, что познакомился с пострадавшим в штабе Алексея Навального. За инсценировку нападения пострадавший предлагал ему 150 тыс. рублей и в качестве задатка передал 10 тыс. рублей, говорилось в показаниях фигуранта.

Со своей стороны, Николай Ляскин категорически отвергает эту версию и считает ее "абсолютным бредом".