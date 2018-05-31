Оппозиционеру Ляскину сократили срок ареста на 5 суток

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд снизил с 15 до 10 суток срок административного ареста соратнику Алексея Навального Николаю Ляскину, назначенный ему за нарушение правил организации протестной акции 5 мая, передаёт корреспондент "Интерфакса".

"Суд считает необходимым исключить из дела эпизод о публикации Ляскиным в сети "Твиттер" 24 апреля 2018 года призыва о проведении мероприятия в центре Москвы 5 мая. В связи с изложенным снижает наказание в виде административного ареста с 15 до 10 суток", - огласила решение судья.

Ранее Тверской суд Москвы признал Ляскина виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) и назначил ему 15 суток административного ареста.

По аналогичному правонарушению под административный арест на 25 и 30 суток соответственно были отправлены пресс-секретарь Навалього Кира Ярмыш и ведущий YouTube-канала "Навальный Live" Руслан Шаведдинов. Сегодня Мосгорсуд оставил их апелляционные жалобы без удовлетворения.

В середине апреля сторонники Навального подали в столичную мэрию уведомление о проведении 5 мая массовой акции "За право быть гражданином" - шествия по Тверской улице с митингом на Манежной площади.

В ответ власти предложили ряд альтернативных маршрутов в разных районах Москвы, мотивировав свою позицию необходимостью подготовки центра города к параду Победы и другим праздничным мероприятиям.

Все эти площадки не устроили организаторов и Навального, 5 мая они организовали на Пушкинской площади несанкционированную акцию, на которой, по разным данным, полиция задержала от 300 до 500 человек, в том числе Навального.