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Москва

Мосгорсуд в понедельник проверит законность ареста сестер Хачатурян

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в понедельник рассмотрит апелляционные жалобы на арест трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, который, как они утверждают, мучил их.

Заседания назначены на 14:00. Дела в отношении каждой из девушек будут рассматриваться отдельно - вопрос о режиме процессов, открытом или закрытом, суд будет решать в ходе слушаний.

Защита просит изменить девушкам меру пресечения на домашний арест.

Останкинский суд 2 августа заключил Кристину и Ангелину Хачатурян, а также их младшую сестру под стражу до 28 сентября. В настоящее время девушки находятся в московском СИЗО-6.

Как сообщалось, 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери потерпевшего в возрасте 17, 18 и 19 лет.

В настоящее время сестрам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что "в ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий".

По словам Ивана Мельникова - ответственного секретаря ОНК Москвы, члены которой навестили сестер в изоляторе временного содержания, девушки рассказали правозащитникам, что "отец их не пускал учиться, а дома у него был склад оружия, которым он им постоянно угрожал". Кроме того, они "говорят, что отец хотел, чтобы они были постоянно с ним, что фактически использовал их как рабынь".

В то же время по данным информированного источника "Интерфакса" убийство отца было преднамеренным и, вероятно, спланированным сестрами.

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Теги: Мосгорсуд, сестры Хачатурян

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Мосгорсуд в понедельник проверит законность ареста сестер Хачатурян

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