Кузнецова после встречи с младшей из сестер Хачатурян договорилась о ее медобследовании

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Младшая из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, раскаивается в совершенном преступлении, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

"Я увидела тяжелое раскаяние, переживание, наверное, даже и говорить об этом излишне, - сказала Кузнецова журналистам после посещения 17-летней М.Хачатурян в СИЗО-6.

Она отметила, что обсудила с девушкой ее медицинское обслуживание.

"Договорились о дополнительном запросе документов в той поликлинике, где она наблюдалась, и будет назначено дополнительное обследование. Ряд обследований пройдет уже завтра, некоторые будут назначены в ближайшее время по итогам анализа документации", - сообщила уполномоченный.

"С 1 сентября начнется учеба, очень важно, чтобы она погрузилась, у нее раньше не было возможности учиться. Мы с ней обсудили, как она будет учиться, потому что было очень много пропусков, сейчас надо наверстывать", - добавила Кузнецова.

Уполномоченный подчеркнула, что страшно не только само преступление, но и то, что это казалось девушкам единственным выходом.

"Сегодня я еще раз убедилась, что это можно было предотвратить, если бы вовремя вмешалась хотя бы одна из тех структур, которые были оповещены о той ситуации, которая складывалась в семье", - сказала она.

Кузнецова сообщила, что аппарат уполномоченного окажет содействие для организации встречи или звонка М.Хачатурян с мамой.