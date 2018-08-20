Попавший в больницу Удальцов решил продолжать голодовку

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Госпитализированный накануне координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов продолжает голодовку в больнице, сообщила его жена Анастасия Удальцова.

"Сергей продолжает голодовку. Он не пьет, необходимые вещества ему вводят внутривенно ", - сказала Удальцова "Интерфаксу".

Супруга рассказала, что накануне вечером посетила мужа, и его состояние было "нехорошим", он жаловался, что от обезвоживания у него начались галлюцинации.

По ее словам, когда оппозиционер будет выписан и продолжит отбывать административный арест в спецприемнике, пока неизвестно.

Накануне ответственный секретарь Общественный наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил "Интерфаксу", что Удальцова госпитализировали из спецприемника.

По его словам, арестованный оппозиционер жаловался на боли в почках. "Также он пояснил, что пять дней держал сухую голодовку в связи с тем, что не согласен с решением суда - видимо, это сказалось", - отметил Мельников.

Мещанский суд Москвы 14 августа арестовал Удальцова на 30 суток, признав его виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия.