Объявившего голодовку Удальцова вернули из больницы в спецприемник

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Госпитализированный 19 августа координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов доставлен из больницы обратно в спецприемник, сообщила его жена Анастасия Удальцова.

По ее словам, сегодня к Удальцову пришел знакомый, чтобы передать ему личные вещи, однако "передачку" остановили сотрудники полиции, дежурившие у его палаты. При нем Удальцова забрали обратно в спецприемник, при этом комментария врачей о том, сделано ли это по медицинским показаниям, получить не удалось.

"Он мне сегодня говорил, что чувствует себя неудовлетворительно", - добавила Удальцова.

В минувшее воскресенье ответственный секретарь Общественный наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил "Интерфаксу", что Удальцова госпитализировали из спецприемника.

"В связи с обращением супруги Сергея Удальцова мы проверили условия его содержания в спецприемнике N2, в ходе которой он пожаловался на плохое самочувствие и попросил вызвать скорую, что и было сделано. Врач проверил давление и сахар, после чего было принято решение о госпитализации Удальцова", - сказал Мельников.

По его словам, арестованный оппозиционер жаловался на боли в почках. "Также он пояснил, что пять дней держал сухую голодовку в связи с тем, что не согласен с решением суда - видимо, это сказалось", - отметил секретарь ОНК.

Мещанский суд Москвы 14 августа арестовал Удальцова на 30 суток, признав его виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). 17 августа Мосгорсуд подтвердил это решение.