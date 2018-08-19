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Находящегося под административным арестом Удальцова госпитализировали

Оппозиционер был признан виновным в повторном нарушении порядка организации митинга и объявил голодовку

Находящегося под административным арестом Удальцова госпитализировали
Сергей Удальцов
Фото: AP/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Оппозиционера Сергея Удальцова, арестованного на 30 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия, госпитализировали из спецприемника, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественный наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"В связи с обращением супруги Сергея Удальцова мы проверили условия его содержания в спецприемнике N2, в ходе которой он пожаловался на плохое самочувствие и попросил вызвать скорую, что и было сделано. Врач проверил давление и сахар, после чего было принято решение о госпитализации Удальцова", - сообщил Мельников агентству.

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По его словам, арестованный оппозиционер жаловался на боли в почках. "Также он пояснил, что пять дней держал сухую голодовку в связи с тем, что не согласен с решением суда - видимо, это сказалось", - отметил Мельников.

"Удальцов на условия содержания на жаловался, но обратил внимание на то, что в спецприеменике нет ни радио, ни телевизора. Мы, в свою очередь, оставили администрации специприемнка рекомендации установить современные унитазы, которых там нет, поскольку есть только чаши "Генуя", - добавил ответственный секретарь ОНК.

Мещанский суд Москвы 14 августа арестовал Удальцова на 30 суток, признав его виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия.

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Теги: Сергей Удальцов

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