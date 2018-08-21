Москва

Мусульмане отмечают свой главный праздник - Курбан-байрам

Муфтият Москвы ожидает более 100 тыс. верующих на молитве у главной Соборной мечети

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Почти миллиард мусульман мира отметят во вторник главный исламский праздник - День жертвоприношения, известный также под названиями Курбан-байрам и Ид аль-Адха.

Принести в жертву животное обязан каждый мусульманин, имеющий на это средства, причем один человек может ограничиться овцой, на группу до десяти приверженцев ислама достаточно одной головы крупного рогатого скота. Две трети мяса следует раздать неимущим, остальное идет на праздничную трапезу семьи.

Жертвоприношение совершается в память о том, как пророк Ибрагим готов был принести в жертву Всевышнему своего сына Исмаила, чтобы доказать преданность Богу. Однако Всевышний, испытав Ибрагима, остановил занесенную им над сыном руку и послал ему белого агнца, который и был принесен в жертву.

Пожертвование скота считается благим делом: чем больше в течение жизни таких жертв принесет мусульманин, тем легче ему будет после смерти пройти в рай по перекинутому над пропастью мосту Сират, "тонкому, как волос, и острому, как меч". При этом животные, которые были принесены мусульманином в жертву, поддержат его и не дадут упасть в адскую бездну.

У главной мечети Москвы - Соборной - с раннего утра во вторник будут собираться верующие: по опыту прошлых лет, в общей сложности муфтият ожидает более 100 тыс. человек. Помимо пяти мечетей, верующие смогут также помолиться в Москве на специально оборудованных площадках в Южном Бутово, Сокольниках и на Борисовских прудах.

Сами обряды жертвоприношения уже не первый год будут совершаться за МКАД - для этого выделили 13 специальных мест. В муфтияте призвали мусульман строго придерживаться данного предписания. При этом желающим по заранее сделанной заявке жертвенное мясо доставят прямо домой.

В дни Курбан-байрама принято надевать новую или, по крайней мере, лучшую одежду, ходить в гости, дарить подарки и навещать могилы близких. Люди проводят на кладбище несколько часов, читая молитвы и поминая усопших.

В преддверии праздника глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин призвал единоверцев помолиться о том, чтобы укрепилось "общечеловеческое братство", а сердца наполнились бы "чувствами взаимной любви и сострадания".

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Теги: Россия, Москва

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