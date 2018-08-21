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Москва

Задержанных в Москве на акции в поддержку Сенцова начали отпускать из полиции

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Протоколы о нарушении правил проведения массовых мероприятий составлены на задержанных ранее в центре Москвы на акции в поддержку находящегося в заключении в России украинского режиссера Олега Сенцова.

"Всего было задержано 11 человек. На всех составлены протоколы по части 5 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях", - сказал "Интерфаксу" координатор московского отделения "Открытой России" Виктор Котов.

Он отметил, что задержанных уже начали отпускать из ОВД "Басманное".

За нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ) предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательных работ на срок до 40 часов.

Ранее активистка московского отделения движения "Открытая Россия" Татьяна Усманова сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали около десяти участников акции в поддержку Сенцова.

По ее словам, участники акции собрались около памятника Грибоедову на Чистых прудах, акция не была согласована с властями столицы.

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Теги: Москва, Олег Сенцов

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