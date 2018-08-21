В Москве задержаны десять участников несогласованной акции в поддержку Сенцова

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали во вторник десять человек на несогласованной акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова в центре Москвы.

"Задержаны десять человек, по нашим подсчётам. Их увезли в ОВД "Басманное", - сообщила "Интерфаксу" активистка московского отделения движения "Открытая Россия" Татьяна Усманова.

По ее словам, акция не была согласована с властями Москвы.

Всего в акции, прошедшей у памятника Грибоедову на Чистых прудах, приняли участие около 50 человек, сообщила активистка.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. 14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

13 июля стало известно, что мать Сенцова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына. 14 августа украинские СМИ рассказали об ответе администрации президента РФ: "в соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации... процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании". Позднее руководитель международной правозащитной организации "Агора", юристы которой защищают украинского режиссера, Павел Чиков заявил, что Сенцов не будет просить о помиловании.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила 21 августа, что обмен Сенцова на российских заключенных, содержащихся на Украине, невозможен, так как он имеет гражданство и России, и Украины.

"Поэтому здесь нужно искать какую-то новую правовую форму", - добавила она. По мнению уполномоченного, между Россией и Украиной должно быть заключено двустороннее соглашение о статусе лиц с двумя гражданствами.