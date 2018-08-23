Москва

Власти Москвы согласовали митинг в центре города против пенсионной реформы

КПРФ рассчитывает, что на акцию выйдут 15 тысяч человек

Власти Москвы согласовали митинг в центре города против пенсионной реформы
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Власти Москвы согласовали КПРФ проведение 2 сентября митинга по вопросу изменения пенсионного законодательства. Об этом сообщил "Интерфаксу" в четверг глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

"Да, митинг согласован. Он (митинг - ИФ) будет на внешней стороне проспекта Академика Сахарова", - сказал Черников.

Он добавил, что заявки по митингу против изменений пенсионного законодательства, запланированному на 9 сентября, от председателя "Партии Перемен" Дмитрия Гудкова, главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина и руководителя московского штаба оппозиционера Алексея Навального Николая Ляскина пока не поступали.

Ранее сообщалось, что КПРФ подала заявку на проведение митинга и шествия 2 сентября.

"Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента безопасности сообщали, что к ним поступила заявка на митинг численностью 15 тыс. человек.

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Теги: Москва, КПРФ

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