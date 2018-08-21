КПРФ подала заявку на митинг в Москве против изменений пенсионного возраста

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Депутат от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что московские власти согласовывают заявку на митинг партии против изменения пенсионного законодательства.

"Нам согласовывают митинг на 2 сентября",- сказал Рашкин во вторник на встрече депутатов КПРФ с противниками пенсионной реформы.

В пресс-службе столичного департамента безопасности и противодействия коррупции "Интерфаксу" подтвердили, что заявка на митинг 2 сентября от коммунистов находится на рассмотрении.

"Такая заявка поступала, заявленный маршрут: шествие от улицы Маши Порываевой до дома 9 по проспекту Сахарова и митинг, численность- 15 тыс. человек",- сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что в мэрии предложили заявителям другой маршрут, в настоящий момент этот вопрос согласовывается.

По информации департамента, кроме заявки коммунистов на рассмотрении находится ещё три заявки на митинги 2 сентября от противников изменения пенсионного законодательства.