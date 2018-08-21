Депутаты от КПРФ устроили у Госдумы встречу с недовольными пенсионной реформой

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Встреча депутатов от партии КПРФ с гражданами, недовольными изменениями в пенсионном законодательстве, проходит у здания Госдумы в Москве.

Как передает корреспондент "Интерфакса", у главного входа в здание нижней палаты парламента собралось несколько десятков человек.

Они принесли флаги КПРФ, плакаты с требованием не допустить изменений в пенсионное законодательство и баннеры. В основном, на встречу пришли люди пожилого возраста. В ходе встречи людям раздали списки московских депутатов, которые голосовали за реформу.

Встречу посетили депутаты партии, которые поддержали требования пришедших. Так, заместитель председателя КПРФ Дмитрий Новиков сказал, что реформа "сделала страну единой в неприятии той политики, которая проводится". "Мы за то, что бы граждане, сплотившись, выходили на улицы", - заявил он.

В целом мероприятие проходит в спокойной обстановке, на месте дежурят сотрудники полиции.

Инициированный правительством проект закона предусматривает поэтапное повышение возраста, по достижении которого в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" будет назначаться страховая пенсия по старости, в том числе досрочно. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. При этом предусматривается переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на один год.