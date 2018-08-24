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Москва

Пожар не повредил документы Центробанка РФ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пожар в здании Центробанка РФ в центре Москвы, по предварительным данным, не затронул важную документацию, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Предварительно, документы при пожаре не повреждены", - сказал собеседник агентства.

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В пятницу вечером возник пожар в здании ЦБ РФ адресу Неглинная, 12. Наблюдалось открытое горение и сильное задымление. В 20:57 пожар был ликвидирован на площади 30 квадратных метров, сообщили в МЧС.

В свою очередь в ЦБ РФ заявили, что пожар в здании Банка России на Неглинной улице в Москве носит локальный характер. "Мы подтверждаем факт пожара. Это локальное возгорание. Никто не пострадал", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

В свою очередь осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что во время пожара в здании Центробанка в Москве горела оргтехника. "Происходило загорание оргтехники на одном из верхних этажей здания", - сказал собеседник агентства.

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Теги: Центробанк

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