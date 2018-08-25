Что случилось этой ночью: суббота, 25 августа

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В здании Центробанка РФ случился пожар. Огонь быстро потушили. Источник "Интерфакса" утверждает, что документы банка не пострадали.

- Американская разведка не смогла добыть достаточно информации о планах России на грядущие промежуточные выборы в конгресс. Это происходит на фоне расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента 2016 года.

- Два российских альпиниста, пострадавших при падении вертолета в Таджикистане, остались в больнице. Другие выжившие альпинисты смогли выехать из страны.

- Комитет палаты представителей конгресса США вызвал главу компании Twitter на дачу показаний.