Главные новости
25августаВ миреЧто случилось этой ночью: суббота, 25 августаВ миреИнформаторы США дали недостаточно сведений о планах РФ перед выборамиМоскваПожар не повредил документы Центробанка РФ
В мире

Что случилось этой ночью: суббота, 25 августа

Пожар в Центробанке, неудача американской разведки, состояние российских альпинистов в Таджикистане

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В здании Центробанка РФ случился пожар. Огонь быстро потушили. Источник "Интерфакса" утверждает, что документы банка не пострадали.

- Американская разведка не смогла добыть достаточно информации о планах России на грядущие промежуточные выборы в конгресс. Это происходит на фоне расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента 2016 года.

- Два российских альпиниста, пострадавших при падении вертолета в Таджикистане, остались в больнице. Другие выжившие альпинисты смогли выехать из страны.

- Комитет палаты представителей конгресса США вызвал главу компании Twitter на дачу показаний.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Новости по теме

В мире
Информаторы США дали недостаточно сведений о планах РФ перед выборамиИнформаторы США дали недостаточно сведений о планах РФ перед выборами
Выборы в конгресс пройдут этой осеньюПодробнее
 Джон Маккейн прекратил борьбу с ракомДжон Маккейн прекратил борьбу с раком
С прошлого года сенатор проходил лечение в связи с опухолью мозга, но болезнь только прогрессируетПодробнее
 Новые санкции США включат запрет на внешнюю помощь, продажу оружия и отказ от кредитованияНовые санкции США включат запрет на внешнюю помощь, продажу оружия и отказ от кредитования
Ограничительные меры должны вступить в силу 27 августаПодробнее
 Испанские власти одобрили декрет для эксгумации останков ФранкоИспанские власти одобрили декрет для эксгумации останков Франко
В настоящее время диктатор Франко, скончавшийся естественной смертью в 82 года, захоронен в мавзолее в Долине Павших неподалеку от МадридаПодробнее
Арестованный в Берлине за подготовку взрыва россиянин оказался родом из БашкирииАрестованный в Берлине за подготовку взрыва россиянин оказался родом из Башкирии
Ранее немецкие СМИ писали, что подозреваемый - чеченецПодробнее
 Медики пришли к выводу, что нет безопасной дозы алкоголяМедики пришли к выводу, что нет безопасной дозы алкоголя
Употребление спиртного даже раз в день повышает риск возникновения таких заболеваний, как ракПодробнее
 Путин сменил посла РФ в БелоруссииПутин сменил посла РФ в Белоруссии
Полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич сменил Александра СуриковаПодробнее
 В США успешно испытана ракета, способная запутать системы ПВОВ США успешно испытана ракета, способная запутать системы ПВО
Сумма контракта на разработку ракеты составляет $34,8 млнПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
24 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 24 августа8 фото
24 августа
Фотохроника 24 августа
Фотохроника 23 августа8 фото
23 августа
Фотохроника 23 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: суббота, 25 августаВ миреНовые санкции США включат запрет на продажу оружия и отказ от кредитованияВ миреДжон Маккейн прекратил борьбу с ракомЭкономикаСилуанов пообещал, что государство "подскажет" компаниям проекты для инвестированияВ РоссииВ РПЦ ответили на призывы Порошенко покончить с "российской церковью" на УкраинеВ РоссииВ Кремле отреагировали на слова Кадырова о правозащитниках

Что случилось этой ночью: суббота, 25 августа

Пожар в Центробанке, неудача американской разведки, состояние российских альпинистов в Таджикистане Подробнее

Альпинистов из РФ, США и стран Европы начали вывозить из района пика Сомони в Таджикистане

Главу Twitter вызовут в конгресс для показаний

Родственники певца Принса подадут в суд на его врача

Семья музыканта недовольна лечением семейного доктора Подробнее

В субботу не будет проходить церемония развода караулов Президентского полка

Двое пострадавших при аварии вертолета в Таджикистане российских альпинистов остаются в больнице

ООН призвала расследовать авиаудар коалиции во главе с Саудовской Аравией по Йемену

Во Франции считают, что пока рано проводить четырехсторонние переговоры по Сирии

Информаторы США дали недостаточно сведений о планах РФ перед выборами

Информаторы США дали недостаточно сведений о планах РФ перед выборамиВыборы в конгресс пройдут этой осенью Подробнее

Участок "желтой" ветки московского метро закрывают на сутки для подключения новых станций

Меркель пригласила премьера Армении в Германию

Три боевых корабля ВМФ России вошли в Средиземноморье

Жертвами автоаварии под Тулой стали четыре человека

Эквадор открыл гуманитарный коридор в Перу для венесуэльцев

Пожар не повредил документы Центробанка РФ

Пожар не повредил документы Центробанка РФВо время пожара горела оргехни Подробнее

И.о. мэра Горловки сообщил о проблемах с водоснабжением из-за обстрела

Сирийские военные сбили три беспилотника боевиков

На обнаруженном танкере с грузино-российским экипажем сломана вся техника связи

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru