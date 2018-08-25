На мусорном полигоне "Аннино" в Подмосковье зафиксировали возгорание

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - На закрытом мусорном полигоне "Аннино" в Рузском городском округе Подмосковья вновь зафиксировано возгорание, его очаг составляет 90 кв.м., сообщает пресс-служба муниципальной администрации.

"Сегодня ночью произведен поджег потушенного ранее полигона Аннино. Очаг (возгорания - ИФ) составляет 90 кв.м., четыре прогара", - приводят в пресс-службе слова главы Рузского городского округа Максима Тарханова.

Он добавил, что техника и грунт, необходимые для тушения возгорания, имеются в полном объеме.

Ранее на "Аннино" были завершены работы по пересыпке грунтом очагов задымления, которые периодически возникают на полигоне. В перспективе решить этот вопрос планируется путем рекультивации объекта.

Полигон "Аннино" работал с 1975 года, принимая отходы четвертого и пятого класса опасности с территории Рузского городского округа, а также Звенигорода и Истры. Объект был закрыт в декабре 2016 года.