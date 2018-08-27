Главные новости
В РоссииНавального отправили под арест на 30 сутокВ миреСМИ узнали о характеристиках трех новых iPhoneВ миреСМИ сообщили о попытках российских хакеров взломать почту помощников епископа Варфоломея I
Москва

Власти Москвы напомнили о наказании в случае проведения несогласованной акции 9 сентября

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Власти Москвы предупредили организаторов акции оппозиции 9 сентября, сторонников Алексея Навального, об ответственности за проведение несогласованного мероприятия, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова.

В РоссииНавального отправили под арест на 30 сутокНавального отправили под арест на 30 сутокЧитать подробнее

"Согласно требованиям части 2 статьи 12 Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", в случае проведения заявленных публичных мероприятий организатор, а также иные участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке", - сказала Романова.

По ее словам, департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы получил уведомление от юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любови Соболь о проведении 9 сентября шествия и митинга против повышения пенсионного возраста" с числом участников до 30 тысяч человек. Предполагалось провести шествие от Пушкинской площади по Тверской улице до улицы Охотный ряд, а после - митинг напротив дома №2 на Охотном ряду.

"Заявителю даны разъяснения о несогласовании акции 9 сентября", - сказала Романова. Она отметила, что руководитель департамента региональной безопасности Владимир Черников в официальном разъяснении для СМИ указал объективные причины несогласования шествия и митинга в столице 9 сентября.

Ранее в понедельник сообщалось, что Тверской суд Москвы назначил Навальному 30 суток административного ареста за повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия в связи с протестной акцией 28 января в столице.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Алексей Навальный

Новости по теме

Москва
Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в МосквеПресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в Москве
По ее словам, оппозиционера задержали у подъезда дома без объяснения причинПодробнее
 Пожар не повредил документы Центробанка РФПожар не повредил документы Центробанка РФ
Во время пожара горела оргтехникаПодробнее
 В центре Москвы потушили пожар в здании Центрального БанкаВ центре Москвы потушили пожар в здании Центрального Банка
В Банке России отметили, что возгорание было локальным, никто не пострадалПодробнее
 Власти Москвы согласовали митинг в центре города против пенсионной реформыВласти Москвы согласовали митинг в центре города против пенсионной реформы
КПРФ рассчитывает, что на акцию выйдут 15 тысяч человекПодробнее
Главный архитектор Москвы предложил вернуть на Арбат автомобильное движениеГлавный архитектор Москвы предложил вернуть на Арбат автомобильное движение
По его словам, автомобильное движение дисциплинирует людейПодробнее
 Голосовать на дачных избирательных участках захотели 0,4% москвичейГолосовать на дачных избирательных участках захотели 0,4% москвичей
Почти 20 тысяч жителей столицы намерены голосовать на мэрских выборах в ПодмосковьеПодробнее
 Из-за брошенных паспортов в бывшем отделе УФМС в Москве начали проверкуИз-за брошенных паспортов в бывшем отделе УФМС в Москве начали проверку
Накануне в социальных сетях появилась информация об обнаружении большого количества документов в заброшенном здании ФМС в ЧеремушкахПодробнее
 Прошедший в среду ливень принес Москве до 32 мм осадковПрошедший в среду ливень принес Москве до 32 мм осадков
Это около половины месячной нормы дождейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
24 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 24 августа8 фото
24 августа
Фотохроника 24 августа
Фотохроника 23 августа8 фото
23 августа
Фотохроника 23 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНавального отправили под арест на 30 сутокВ миреСМИ узнали о характеристиках трех новых iPhoneВ миреСМИ сообщили о попытках российских хакеров взломать почту помощников епископа Варфоломея IВ РоссииМинюст РФ отказал в регистрации партии сторонников НавальногоЭкономикаМинэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионовВ РоссииПриказ МВД РФ о вознаграждениях информаторам вступил в силу

Основатель Pink Floyd попал в список "Миротворца" за "легализацию аннексии Крыма"

Основатель Pink Floyd попал в список "Миротворца" за "легализацию аннексии Крыма"Ранее Роджер Уотерс заявил в интервью, что Россия имеет все права на Севастополь Подробнее

Фондовый индекс Nasdaq впервые превысил 8000 пунктов

В МИД РФ призвали найти способы обходить финансовые платежи через банки США

США действительно сверхдержава, и игнорировать их не получается, заявили в МИД Подробнее

Вдова самарского банкира отсудила у РФ 1,75 млн рублей за уголовное преследование

Рынок акций РФ отреагировал нейтрально на вступление в силу новых санкций США

Минсельхоз поручил регионам проанализировать ситуацию с прорастанием зерна на корню

Три грузовика загорелись после ДТП на трассе в Татарстане

Владимир Путин на отдыхе в Тыве

Владимир Путин на отдыхе в Тыве6 фото

Володарский мост в Петербурге обследуют после ДТП из-за внезапного подъема пролета

Почти сто детей с приобретенными в "Турово" билетами вернулись из Болгарии в РФ

Франция стала самой популярной у туристов страной в 2017 году

США и Мексика достигли соглашения о торговле

На Белом доме вновь подняли флаг, приспущенный в связи со смертью Маккейна

Власти Москвы напомнили о наказании в случае проведения несогласованной акции 9 сентября

Минэнерго РФ сообщил об отсутствии риска роста цен на бензин в 2019 году

Расплодившиеся еноты атаковали частные дворы в Сочи в поисках еды

Акционеры "ЛУКОЙЛа" одобрили уменьшение уставного капитала за счет покупки части акций

Ярославский омбудсмен не получал жалоб на пытки в колониях области

Фигурантам "дела БелТА" запретили выезд из Белоруссии

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru