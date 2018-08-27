Власти Москвы напомнили о наказании в случае проведения несогласованной акции 9 сентября

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Власти Москвы предупредили организаторов акции оппозиции 9 сентября, сторонников Алексея Навального, об ответственности за проведение несогласованного мероприятия, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова.

"Согласно требованиям части 2 статьи 12 Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", в случае проведения заявленных публичных мероприятий организатор, а также иные участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке", - сказала Романова.

По ее словам, департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы получил уведомление от юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любови Соболь о проведении 9 сентября шествия и митинга против повышения пенсионного возраста" с числом участников до 30 тысяч человек. Предполагалось провести шествие от Пушкинской площади по Тверской улице до улицы Охотный ряд, а после - митинг напротив дома №2 на Охотном ряду.

"Заявителю даны разъяснения о несогласовании акции 9 сентября", - сказала Романова. Она отметила, что руководитель департамента региональной безопасности Владимир Черников в официальном разъяснении для СМИ указал объективные причины несогласования шествия и митинга в столице 9 сентября.

Ранее в понедельник сообщалось, что Тверской суд Москвы назначил Навальному 30 суток административного ареста за повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия в связи с протестной акцией 28 января в столице.