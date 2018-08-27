Навального отправили под арест на 30 суток

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру Алексею Навальному за повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия в связи с протестной акцией 28 января в столице, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: признать Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия), и назначить ему наказание в виде 30 суток административного ареста", - огласил решение судья Алексей Стеклиев в понедельник.

Согласно оглашенному судом протоколу, "28 января 2018 года Навальный организовал и принял участие в не согласованном с органами исполнительной власти мероприятии, квалифицированном как шествие".

Оппозиционер заявил в суде, что виновным себя не считает. "Этот довольно странный процесс устроен исключительно для того, чтобы не дать мне возможность участвовать в подготовке всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста", - сказал он.

Кроме того, Навальный обратил внимание суда на то, что его трижды задерживали в рамках этого административного дела. "За эти полгода я никуда не скрывался и даже отбывал наказание в спецприемнике, где меня можно было легко отловить", - подчеркнул оппозиционер.

"Такие дела - это фьючерс на посадку. Их готовят - и достают в нужный момент", - заключил Навальный.

Его защитники - Иван Жданов и Александр Помазуев - настаивали на прекращении административного дела, ввиду отсутствия в действиях Навального состава правонарушения.

"Мы полагаем, что организация мероприятия как объективная сторона правонарушения не доказана, а участие противозаконным не было", - отметил Помазуев.

Акция "Забастовка избирателей"

Центральная избирательная комиссия 25 декабря прошлого года отказала в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения Навального кандидатом на пост президента. После решения, оппозиционер заявил о намерении провести 28 января всероссийскую акцию протеста. В итоге, согласно официальным данным, в Москве в несогласованном мероприятии приняли участие около тысячи человек.

В феврале Тверской суд отказался рассматривать административное дело Навального в связи с этой акцией, вернув материалы в полицию для устранения нарушений, которые были допущены при составлении материалов. В субботу, 25 августа, оппозиционера задержали днем около дома и доставили в ОВД "Даниловский", где оставили до суда.

Назначенный сегодня арест стал третьим для оппозиционера в этом году. В мае он получил 30 и 15 суток (сроки не складывались и исчислялись с одного дня, в спецприемнике Навальный провел 30 суток) - за повторное нарушение организации публичного мероприятия и неповиновение полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) соответственно - после задержания на протестной акции 5 мая.