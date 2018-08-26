Главные новости
В миреУ якобы пострадавшего от "Новичка" британца нашли менингитВ миреСенатор Джон Маккейн умер в США в возрасте 81 годаВ миреВьетнам потребовал от Monsanto компенсацию за распылявшиеся военными США гербициды
Москва

Мэрия Москвы не согласовала акцию сторонникам Навального

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Власти Москвы не согласовали заявку сторонников оппозиционера Алексея Навального на проведение шествия-митинга в центре Москвы 9 сентября, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

"Мы внимательнейшим образом рассмотрели эту заявку, и было принято решение не согласовывать ее по ряду причин", - сказал он.

"В первую очередь, заявка была подана на 9 сентября, - сказал Черников, - а в этот день в центре планируется проведение множества мероприятий, посвященных подготовке празднования Дня города, так что проведение шествия по Тверской и митинга на Охотном ряду невозможно".

Он добавил, что подавшим заявку сторонникам Навального не было предложено альтернативной площадки проведения акции.

МоскваПресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в МосквеПресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в МосквеЧитать подробнее

"Мы не предложили альтернативной площадки для проведения мероприятия, потому что организаторы и сторонники не единожды заявляли в соцсетях, что в ходе мероприятия будет проводиться агитация, в том числе и по вопросам, не касающихся темы заявки. А в соответствии с федеральным законом агитация за день и в день выборов запрещена, - сказал Черников. - Так как организаторы планировали нарушить несколько федеральных законов, мы решили не предлагать альтернативной площадки для проведения альтернативной площадки".

Ранее в пресс-службе департамента "Интерфаксу" пояснили, что сторонники Навального подали заявку о проведении митинга против изменения пенсионного законодательства 9 сентября на Тверской улице, при этом заявленная численность участников - до 30 тыс. человек.

Между тем, накануне пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщала, что сотрудники правоохранительных органов задержали Навального у подъезда дома в Москве. По ее словам, оппозиционер был доставлен в ОВД Даниловский. Ярмыш предположила, что Навального задержали в рамках протокола от 31 января. "Видимо, за митинг 28 января, по которому суда так и не было тогда", - написала она в соцсети.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Алексей Навальный

Новости по теме

Москва
Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в МосквеПресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в Москве
По ее словам, оппозиционера задержали у подъезда дома без объяснения причинПодробнее
 Пожар не повредил документы Центробанка РФПожар не повредил документы Центробанка РФ
Во время пожара горела оргтехникаПодробнее
 В центре Москвы потушили пожар в здании Центрального БанкаВ центре Москвы потушили пожар в здании Центрального Банка
В Банке России отметили, что возгорание было локальным, никто не пострадалПодробнее
 Власти Москвы согласовали митинг в центре города против пенсионной реформыВласти Москвы согласовали митинг в центре города против пенсионной реформы
КПРФ рассчитывает, что на акцию выйдут 15 тысяч человекПодробнее
Главный архитектор Москвы предложил вернуть на Арбат автомобильное движениеГлавный архитектор Москвы предложил вернуть на Арбат автомобильное движение
По его словам, автомобильное движение дисциплинирует людейПодробнее
 Голосовать на дачных избирательных участках захотели 0,4% москвичейГолосовать на дачных избирательных участках захотели 0,4% москвичей
Почти 20 тысяч жителей столицы намерены голосовать на мэрских выборах в ПодмосковьеПодробнее
 Из-за брошенных паспортов в бывшем отделе УФМС в Москве начали проверкуИз-за брошенных паспортов в бывшем отделе УФМС в Москве начали проверку
Накануне в социальных сетях появилась информация об обнаружении большого количества документов в заброшенном здании ФМС в ЧеремушкахПодробнее
 Прошедший в среду ливень принес Москве до 32 мм осадковПрошедший в среду ливень принес Москве до 32 мм осадков
Это около половины месячной нормы дождейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
24 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 24 августа8 фото
24 августа
Фотохроника 24 августа
Фотохроника 23 августа8 фото
23 августа
Фотохроника 23 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреУ якобы пострадавшего от "Новичка" британца нашли менингитВ миреСенатор Джон Маккейн умер в США в возрасте 81 годаВ миреВьетнам потребовал от Monsanto компенсацию за распылявшиеся военными США гербицидыВ миреРостуризм сообщил об отсутствии россиян в упавшем в ущелье автобусе в БолгарииВ миреГлава МИД Австрии назвала приглашение Путина на свадьбу спонтаннымВ РоссииВозбуждено дело по факту хищения изъятых у полковника Захарченко 3 млн евро

Мэрия Москвы не согласовала акцию сторонникам Навального

У якобы пострадавшего от "Новичка" британца нашли менингит

У якобы пострадавшего от "Новичка" британца нашли менингитБрат Чарльза Роули считает, что его родственника слишком рано выписали после отравления неизвестным веществом Подробнее

Сторонники правой оппозиции Молдавии устроили пикет у резиденции президента

Порошенко заявил, что Украина уже свыше 1000 суток обходится без газа из России

София Ротару прокомментировала сообщения об ухудшении состояния здоровья

Оппозиционер Удальцов снова доставлен из спецприемника в больницу

МВД Молдавии выявило подготовку массовых беспорядков во время акции протеста

МВД Молдавии выявило подготовку массовых беспорядков во время акции протестаВ центре Кишинева проходит несколько митингов, их участники мешают друг другу Подробнее

В Афганистане ликвидирован один из лидеров ИГИЛ

Землетрясение в Иране привело к гибели трех и ранению свыше 250 человек

Военные РФ сообщили о возможной инсценировке химатаки в Сирии в ближайшие двое суток

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru