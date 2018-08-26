Мэрия Москвы не согласовала акцию сторонникам Навального

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Власти Москвы не согласовали заявку сторонников оппозиционера Алексея Навального на проведение шествия-митинга в центре Москвы 9 сентября, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

"Мы внимательнейшим образом рассмотрели эту заявку, и было принято решение не согласовывать ее по ряду причин", - сказал он.

"В первую очередь, заявка была подана на 9 сентября, - сказал Черников, - а в этот день в центре планируется проведение множества мероприятий, посвященных подготовке празднования Дня города, так что проведение шествия по Тверской и митинга на Охотном ряду невозможно".

Он добавил, что подавшим заявку сторонникам Навального не было предложено альтернативной площадки проведения акции.

"Мы не предложили альтернативной площадки для проведения мероприятия, потому что организаторы и сторонники не единожды заявляли в соцсетях, что в ходе мероприятия будет проводиться агитация, в том числе и по вопросам, не касающихся темы заявки. А в соответствии с федеральным законом агитация за день и в день выборов запрещена, - сказал Черников. - Так как организаторы планировали нарушить несколько федеральных законов, мы решили не предлагать альтернативной площадки для проведения альтернативной площадки".

Ранее в пресс-службе департамента "Интерфаксу" пояснили, что сторонники Навального подали заявку о проведении митинга против изменения пенсионного законодательства 9 сентября на Тверской улице, при этом заявленная численность участников - до 30 тыс. человек.

Между тем, накануне пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщала, что сотрудники правоохранительных органов задержали Навального у подъезда дома в Москве. По ее словам, оппозиционер был доставлен в ОВД Даниловский. Ярмыш предположила, что Навального задержали в рамках протокола от 31 января. "Видимо, за митинг 28 января, по которому суда так и не было тогда", - написала она в соцсети.