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Москва

Суд в Москве заочно арестовал экс-директора "Трансаэро" Бурдина

Он обвиняется в невыплате зарплат

Суд в Москве заочно арестовал экс-директора "Трансаэро" Бурдина
Фото: Сергей Николаев, Интерпресс/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего генерального директора "Трансаэро" Александра Бурдина, обвиняемого в невыплате зарплат, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

"Постановлением суда в отношении Бурдина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории России", - сообщила Котомина агентству во вторник.

По ее словам, Бурдин объявлен в международный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в "невыплате заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат свыше двух месяцев" (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

В 2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в декабря 2015 года по заявлению Сбербанка ввел в отношении авиакомпании процедуру наблюдения. В сентябре 2017 года она была признана банкротом. Основные кредиторы "Трансаэро" - банки и лизингодатели.

Бурдин занимал пост гендиректора "Трансаэро" с конца 2015 года до сентября 2017 года. При этом действующей авиакомпанией Бурдину управлять не пришлось: он возглавил "Трансаэро" уже после отзыва у нее сертификата эксплуатанта, и фактически руководил процедурами, предшествующими банкротству, а рынок периодически будоражили заявления Бурдина о возможном возрождении "Трансаэро" как перевозчика, приводившие к скачкам котировок акций компании.

Он был назначен гендиректором компании "Вим-Авиа" после обвинения предыдущего руководителя компании Александра Кочнева в мошенничестве. Однако в "Вим-Авиа" заявили, что Бурдин "не приступил к своим обязанностям по организационным причинам", и компанию возглавил бывший первый заместитель гендиректора "Трансаэро" Вячеслав Кононенко.

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Теги: Трансаэро, Александр Бурдин

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