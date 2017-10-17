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Около 150 потерпевших в результате авиакатастрофы над Синаем подают коллективный иск к "Ингосстраху"

Адвокаты родственников жертв крушения рассчитывают изменить практику выплат компенсаций на основе Монреальской конвенции, к которой Россия присоединилась в 2017 году

Москва. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Спустя два года после авиакатастрофы А321 над Синайским полуостровом около 150 потерпевших не получили причитающуюся им компенсацию и теперь обращаются в суд, сообщил адвокат Анатолий Кучерена.

"В Замоскворецкий суд Москвы подается исковое заявление от 149 потерпевших. Мы рассчитываем, что процесс будет открытым", - сказал он на пресс-конференции в "Интерфаксе" во вторник.

А.Кучерена не стал раскрывать сумму требований, но уточнил, что ответчиком выступит "Ингосстрах", соответчиками будут перестраховщики, и в первую очередь - лидер перестраховочной защиты - компания Allianz, а также туроператор Brisko.

Американский коллега А.Кучерены рассказал, что российские граждане по непонятным причинам получают гораздо меньшие суммы компенсации, нежели граждане других стран.

"Мы хотим поднять российские стандарты до международного уровня, потому что то, что им (потерпевшим) сейчас предлагают, это очень маленькие деньги, их недостаточно", - сказал адвокат Стивен Маркс.

Юристы уточнили, что ранее часть потерпевших заключила по настоянию страховых компаний мировое соглашение на суммы от 600 тыс. до 2 млн рублей. А.Кучерена назвал эти выплаты "мизерными и нечестными", так как бюджет страховых выплат, по его словам, составляет сотни миллионов долларов.

Адвокат подчеркнул, что если к ним обратятся потерпевшие, ранее заключившие мировое соглашение, "они не будут брошены". По его словам, юристы проанализируют договор и, возможно, будут рекомендовать его расторгнуть.

"Мы будем стараться помочь каждому обратившемуся. Даже тем, кто уже заключил мировое соглашение на мизерные суммы компенсации", - сказал адвокат.

При этом А.Кучерена признал, что "добиться расторжения будет непросто".

Адвокат напомнил, что Россия присоединилась к Монреальской конвенции 21 августа 2017 года, а Египет, на территории которого произошла трагедия, принял Монреальскую конвенцию еще в 2005 году. Монреальская конвенция устанавливает куда более высокую компенсацию и регулирует только международные воздушные перевозки".

По словам С.Маркса, адвокатам известно, что объем перестраховочной защиты по страхованию ответственности авиаперевозчиков по полису составлял $700 млн, примерно половина ответственности приходится на Allianz, остальное приходится на других участников перестраховочного пула, которых может насчитываться более десяти. Он добавил, что "аналогичный процесс в Испании по значимому авиапроисшествию завершился присуждением компенсаций в размере 3 млн евро по каждому пострадавшему, большинство из которых были дети".

"Согласно Монреальской конвенции, устанавливающей ответственность перевозчиков, выплаты за моральный вред ничем не ограничены. Кроме того, авиаперевозчик обязан доказать, что предпринял все усилия, чтобы не допустить катастрофы. Если это не так, то размер компенсаций по решению судов определяется выше. В данном случае мы имеем дело с ситуацией, когда авиакомпания допустила появление на борту взрывного устройства, туроператор также не убедился в безопасности своих туристов", - отметил адвокат.

А.Кучерена согласился с тем, что на практике по моральному вреду отечественными судами до сих пор присуждались к выплате незначительные компенсации. Он добавил, что коллега из США привез в РФ несколько чемоданов документов, в том числе документацию по рассмотрению в разных странах дел о выплатах в связи с гибелью граждан в авиакатастрофах, а также стандарты безопасности в разных странах, которые установлены для аэропортов и авиаперевозчиков. "Эти материалы помогут суду сориентироваться в международной практике", - полагает А.Кучерена.

Как сообщалось ранее, "Ингосстрах" выступал страховщиком по полису обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами, выплаты по закону составили 2 млн 25 тыс. рублей по каждому погибшему и были произведены на сумму 407 млн рублей. Одновременно в рамках мирового соглашения "Ингосстрах" выплатил еще более 400 млн рублей пострадавшим.

Представитель родственников пострадавших в ходе пресс-конференции уточнил, что "прямым наследникам предлагалось возмещение на уровне 2 млн рублей, второй очереди - 600 тыс. рублей, третьей (внуки, бабушки, дедушки) - вообще ничего не предлагалось.

Самолет А321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился утром 31 октября 2015 года на севере Синайского полуострова близ города Эль-Ариш. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли. Спецслужбы выяснили, что на борту самолета взорвалась бомба и квалифицировали случившееся как теракт.

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