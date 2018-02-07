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Пресс-центр

Более 133 тыс. проверок домов провела Госжилинспекция Подмосковья в прошлом году

По итогам инспекций на нарушителей наложили 340 млн руб. штрафных санкций, а жителям возвратили более чем 150 млн руб. за неоказанные или плохо оказанные услуги, рассказал глава надзорного ведомства

Москва. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - Жители Подмосковья в 2017 году стали чаще обращаться в Госжилинспекцию, заявил руководитель ведомства Вадим Соков.

"Количество обращений в Госжилинспекцию неуклонно растет, это значит, что люди нам доверяют. Нас это не пугает. Мы понимаем, что каждое обращение должно быть отработано", - сказал В.Соков на пресс-конференции в центральном офисе агентства "Интерфакс" в среду.

Как отмечается в презентации к выступлению В.Сокова, в 2017 году в ведомство поступило свыше 84 тыс. обращений граждан, что на 16% больше, чем в 2016 году. При этом доля обращений жителей на содержание и эксплуатацию снизилась до 36%.

"Люди стали смотреть, за что платят деньги, стало больше обращений, связанных с правильностью начисления, разъяснением тарифа (за жилищно-коммунальные услуги. - ИФ)", - добавил В.Соков.

При этом, по его словам, Госжилинспекция Московской области в прошлом году провела более 133 тыс. проверок многоквартирных домов региона.

"Наше ключевое направление - это инспекционная деятельность... За прошлый год мы перевыполнили свои показатели: проверили более чем 133 тыс. домов", - сказал В.Соков.

Глава ведомства пояснил, что за этот период было выдано около 15,3 тыс. предписаний. На нарушителей наложили штрафных санкций на общую сумму 340 млн руб.

"Жителям за 2017 год мы возвратили (за неоказанные или оказанные не должным образом услуги. - ИФ) более чем 150 млн руб.", - добавил В.Соков.

Он также рассказал, что оптимизировать свои расходы на энергоресурсы жителям позволяет присвоение домам класса энергоэффективности. По словам главы Госжилинспекции региона, в прошлом году присвоены классы энергоэффективности почти 10% многоквартирных домов.

"Госжилинспекция присвоила классы энергоэффективности (в 2017 году. - ИФ) 4465 домам", - сказал В.Соков.

Глава ведомства добавил, что в ряде регионов России эта работа еще не начата, однако Подмосковье уже демонстрирует такие результаты.

В.Соков также рассказал о лицензионной работе его ведомства с управляющими компаниями. Так, количество лицензированных УК в Подмосковье по итогам прошлого года превысило 1,5 тыс.

"В 2017 году нами выдана 181 лицензия и 481 квалификационный аттестат для директоров управляющих компаний. Всего в Московской области на сегодня 1591 лицензия", - сказал В.Соков.

Он отметил, что в 2017 году из реестра лицензий исключены сведения о 12 многоквартирных домах за не исполненные вовремя предписания Госжилинспекции.

По словам В.Сокова, в ближайшее время планируется аннулировать лицензии двум управляющим компаниям - из Балашихи и из Раменского района, их дела в ближайшее время будут переданы в суд.

Ранее лицензии были аннулированы еще у двух управляющих компаний.

"Мы первые в РФ в ноябре 2016 года аннулировали лицензию нерадивой компании из Красногорска. В декабре 2017 года мы аннулировали очередную лицензию недобросовестной управляющей компании из Химок", - пояснил он.

В.Соков также заметил, что в Подмосковье наблюдается рост количества организаций, не имеющих в управлении жилого фонда и получающих лицензию "под намерение".

"Количество таких компаний растет в Московской области. На сегодня в Московской области 651 "пустая" лицензия, полученная под намерение", - сказал он.

По его словам, если такая организация в течение полугода после получения лицензии не возьмет себе в управление хотя бы один дом, то ее лицензия будет аннулирована в судебном порядке.

"Это будет стимулировать компании активнее участвовать в конкурсных процедурах, что скажется на общей инвестиционной обстановке в Подмосковье. Чем больше компаний участвует в конкурсах, тем лучше будут цена, качество. Рынок будет регулироваться лучше", - добавил В.Соков.

Как отмечается в презентации к выступлению В.Сокова, в 2018 году будет направлено более 200 предложений в лицензионную комиссию об аннулировании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению домами.

Он сообщил также, что рейтинг управляющих жилищным фондом компаний региона будет опубликован сайте Госжилинспекции в ближайшие дни.

"Буквально на этой неделе мы должны вывесить на сайте... рейтинг 2017 года", - сказал В.Соков.

По словам чиновника, УК располагаются в рейтинге, исходя из соответствия 15 критериям качества, в числе которых исполнение предписаний ведомства.

В этой связи он подчеркнул, что УК и жильцам проще находить общее решение проблем через советы жителей.

"Управляющим компаниям и людям проще через совет дома работать. Это своеобразный профсоюз жителей. На сегодня у нас самый большой процент советов домов среди регионов - 84%. У нас грандиозные планы на этот год с муниципалитетами - добиться 100% создания во всех домах советов домов", - сказал В.Соков.

Он уточнил, что по итогам 2017 года количество советов многоквартирных домов в регионе выросло на 17%.

Согласно презентации, сейчас в Подмосковье действует 34 тыс. 196 советов.

Кроме того он заявил, что во всех городах Московской области с населением более 100 тыс. человек планируется создать единые диспетчерские службы (ЕДС) в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

"В 2017 году мы апробировали работу ЕДС в пяти подмосковных городах... Работу это продолжим, в планах - создать ЕДС в остальных городах-"стотысячниках", - сказал он.

В прошлом году ЕДС уже были созданы в городских округах Долгопрудный, Лосино-Петровский, Люберцы, Орехово-Зуево, Электросталь, еще раньше - в Королеве.

Глава областной Госжилинспекции уточнил, что в течение этого года в 12 городах создадут ЕДС.

Диспетчерская позволяет регистрировать заявки жителей в сфере ЖКХ и контролировать их исполнение.

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