В Центре политических технологий прогнозируют явку на президентских выборах РФ в 60-65%

Москва. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - По оценкам фонда "Центр политических технологий", уровень явки на президентских выборах в России будет в пределах 60-65%, а в городах с населением более 1 млн. человек активность избирателей ожидается не менее 50%.

"Мы считаем, что явка будет достаточно высокой, примерно, 60-65%. Во-первых, раз декларируемая явка высока, значит в обществе ритуальная, символическая ценность президентских выборов остается очень высокой. Причем это значимость, рациональность выбора пути, а не думские выборы, где главный мотив - это эмоции", - заявил председатель правления фонда Борис Макаренко на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в четверг.

По оценке политтехнолога, высокий уровень активности российских избирателей можно прогнозировать с учетом разнообразного состава участников предвыборной гонки, а также высокого уровня легитимности выборов. "У нас давно не было списка кандидатов в президенты из восьми человек, очень разных. Предложение стало шире и интереснее. Легитимность выборов высока. Все это предвещает достаточно высокую явку", - сказал Б.Макаренко.

В пользу высокой явки свидетельствует и провал попыток оппозиционного политика Алексея Навального организовать массовые акции против выборов, считает эксперт. "По совокупности этих факторов видно, что попытка Алексея Навального организовать забастовку избирателей не имела шансов на успех, что подтвердилось малой численностью участников акции", - сказал он.

В городах-"миллионниках", где активность избирателей, как правило, более низкая, чем в среднем по России, на предстоящих выборах явка будет не менее 50%, считает вице-президент фонда Ростислав Туровский.

"Что касается явки в городах-"миллионниках", то она, конечно, будет ниже, чем в среднем по стране. Но, мы ожидаем, уровень 50% будет преодолен повсеместно", - сказал Р.Туровский.

Фонд "Центр политических технологий" представил в четверг свой доклад "Старт избирательной кампании: конфигурация политических сил".