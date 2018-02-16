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Пресс-центр

Раздельный сбор мусора и переработка вторсырья позволит на треть сократить объем отходов в Подмосковье

До конца года в Московской области около шести тысяч контейнерных площадок будут оборудованы боксами для раздельного сбора мусора, сообщил министр экологии региона

Москва. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Москва и Подмосковье синхронизируют внедрение раздельного сбора мусора, в столице и области в этой сфере будет работать один оператор, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

"Задача по раздельному сбору мусора - это общая задача для двух субъектов, и запускать ее мы будем синхронно. Мы также синхронизируем выбор регионального оператора по сбору мусора, с 1 января 2019 года он начнет работать в Москве и области. Конкурс на отбор регионального оператора будет объявлен в марте 2018 года", - сказал А.Коган на пресс-конференции в центральном офисе информационного агентства "Интерфакс" в пятницу.

"Тема номер один на сегодняшний день - взаимодействие в сфере обращения с отходами и мониторинга воздуха. В рамках подписанного соглашения с Москвой будем работать в этих направлениях", - уточнил А.Коган.

Он также отметил, что совместно с Москвой планируется установить датчики экомониторинга воздуха и создать общую систему экомониторинга Московского региона. Кроме того планируется наладить сотрудничество со столицей в сфере лесовосстановления и очистки рек.

Со своей стороны координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов добавил, что для построения эффективной системы обращения с отходами в Московском регионе необходима единая территориальная схема для Москвы и Московской области.

"Нелогично, что в этих двух регионах разные территориальные схемы", - сказал Д.Миронов в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что мусор на территории Москвы нельзя "захоранивать", он свозится в основном в Подмосковье, поэтому необходима единая территориальная схема.

"Мы знаем, что в этом отношении область нас поддерживает", - отметил Д.Миронов.

В свою очередь А.Коган сообщил, что до конца года в Московской области около шести тысяч контейнерных площадок будут оборудованы боксами для раздельного сбора мусора.

"Должно быть установлено около 6 тыс. контейнерных площадок, это всего 50%, по нашим расчетам (от общего количества контейнерных площадок согласно территориальной схеме. - ИФ)", - сказал А.Коган.

В презентации, сопровождавшей его выступление, уточняется, что речь идет об оборудовании 5480 контейнерных площадок. Ожидается, что около 200 тыс. отходов будет направлено на переработку.

Это позволит, по словам министра, загрузить предприятия по переработке вторсырья, действующие в Московской области, которые сейчас работают не в полную силу.

"Предприятия недозагружены. Раздельный сбор отходов позволит загрузить наши предприятия полностью", - сказал А.Коган.

Министр добавил, что региональное правительство готово предоставлять дополнительные преференции по мере загрузки предприятий.

По данным ведомства, на территории Московской области представлены 432 предприятия, перерабатывающие такие виды отходов, как бумага и картон, стекло, пластик, металл, шины и резинотехнические изделия, отходы электрического и электронного оборудования, а также отходы, содержащие ртуть.

По словам министра, на контейнерных площадках будут устанавливать и специальные боксы для опасных отходов.

"Уже более 3 тыс. таких контейнеров установлено по конкретным адресам, интерактивная карта по этим контейнерам у нас есть", - сказал А.Коган.

При этом министр отметил, что этого количества контейнеров недостаточно: "их должно быть в десятки раз больше".

Контейнеры для сбора опасных отходов - ламп, батарей и градусников - окрашены в оранжевый цвет и содержат специальные отделения под виды такого мусора, добавил А.Коган.

Как полагает министр, для внедрения эффективной системы раздельного сбора мусора необходимо установить на федеральном уровне дифференцированный тариф в сфере сбора отходов.

"Необходимо изменить основы ценообразования постановлением правительства. Должен быть дифференцированный тариф" - сказал А.Коган.

Министр пояснил, что тариф должен быть выше для тех, кто не занимается раздельным сбором отходов или нарушает его, и ниже для тех, кто занимается раздельным сбором отходов.

Также в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) Московской области будет внесена норма об ответственности за неразделение отходов, заявил А.Коган.

"Нужно внести изменения в КоАП, и такая возможность у нас есть - внести изменения пока в областной КоАП. В первом квартале текущего года мы будем это делать: вносить ответственность, которая вступит в силу с 2019 года, за отсутствие раздельного сбора отходов", - сказал А.Коган.

Министр добавил, что для юридических лиц необходимо установить более суровое наказание, чем для физических лиц.

Следить за порядком разделения отходов должны будут так называемые мусорные детективы, которыми станут либо инспекторы Госадмтехнадзора, либо специалисты из муниципалитетов, отметил А.Коган.

Он также признал, что наличие в многоквартирных домах Московской области мусоропроводов может препятствовать внедрению системы раздельного сбора отходов. "Если люди будут сыпать мусор в мусоропроводы, понятно, что никакого раздельного сбора отходов не будет", - сказал А.Коган.

Он добавил, что действующий механизм позволяет отказаться от мусоропроводов только в том случае, если этот шаг одобрят все жильцы дома.

"Если соответствующее решение не будет принято общим собранием собственников или не будет решения федерального уровня в рамках изменения Жилищного кодекса или иной нормативной документации правительства РФ, то, к сожалению, с мусоропроводами нам придется в ручном режиме вместе с общественниками объяснять и отказываться от них", - добавил А.Коган.

По словам министра, около 70% подмосковных многоквартирных домов оборудованы мусоропроводами.

Со своей стороны депутат Мособлдумы Александр Орлов сообщил, что в раздельном сборе мусора к 2020 году могут участвовать порядка 80% жителей региона.

"Что касается повышения культуры раздельного сбора мусора, то, к примеру, в Дубне в первые три года (после внедрения раздельного сбора мусора. - ИФ) добились показателей в 80%, то есть порядка 80% жителей разделяют мусор. Я считаю, что такого показателя по всему Подмосковью можно добиться в ближайшие 1-2 года", - сказал А.Орлов.

Он также напомнил, что на данный момент пилотный проект по раздельному сбору мусора реализуется в 13 муниципалитетах Подмосковья. Их опыт планируется распространить на территории всего региона. В числе лидеров среди муниципалитетов - Мытищи и Дубна.

А.Орлов сообщил, что в 2018 году около 650 тыс. подмосковных школьников прослушают экологические уроки по раздельному сбору мусора.

"Не менее важно сегодня заняться образованием школьников (в сфере экологии. - ИФ). Экологические уроки по раздельному сбору мусора примерно для 650 тыс. школьников проведут в 1,6 тыс. подмосковных школ в 2018 году. На 2018 год мы ставим задачу вовлечь в этот процесс порядка 50% всех школ региона", - сказал А.Орлов.

В минувшем году в акции по проведению экологических уроков для школьников приняли участие 314 школ; старшеклассники проводили экологические уроки по раздельному сбору мусора для учеников младших классов, отметил депутат.

Еще один участник пресс-конференции, председатель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов в Московской области Юлия Белехова предложила размещать в платежных документах извещения о начале внедрения раздельного сбора мусора в муниципалитетах Московской области.

"Каждый собственник получает платежный документ (за жилищно-коммунальные услуги. - ИФ). Когда начнется раздельный сбор мусора, хорошо бы было, чтобы этот документ сопровождался извещением о внедрении раздельного сбора мусора в муниципалитете", - сказала Ю.Белехова.

По ее словам, в это извещение можно было бы включить подробную информацию о сроках внедрения раздельного сбора мусора в муниципалитете, схему сбора мусора и ответственности о несоблюдении раздельного сбора мусора.

Раздельный сбор мусора в Подмосковье планируется внедрить в формате двухконтейнерной системы - один из контейнеров будет собирать сухой мусор, а второй - "мокрые" бытовые отходы.

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