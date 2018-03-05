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Послание Путина Федеральному Собранию повысило индекс политической стабильности в РФ - эксперт

В Центре политической конъюнктуры отметили, что послание четко определило стратегические рамки действий власти, предлагающей серьезную программу развития

Москва. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Индекс политической стабильности в России по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию превысил 100 пунктов, заявил на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в Москве директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Как подчеркнул А.Чеснаков в рамках презентации доклада центра "Социально-политическая стабильность в России 2018-2024", за первые месяцы 2018 года показатели индекса стабильности колебались в значениях от 98 до 104 пунктов.

"Сейчас самое высокое значение индекса - 104 пункта. Позитивную роль сыграло послание (президента РФ Федеральному Собранию. - ИФ). Эксперты отмечают, что послание четко определило стратегические рамки действий власти. Стало очевидно, что Путин предлагает серьезную программу развития. Кроме того, послание показало, что власть уверенно чувствует себя как в контексте глобальных изменений, так и в ситуации с приближением даты выборов", - сказал эксперт.

Авторы доклада рассматривают четыре потенциальных сценария развития России в ближайшие шесть лет.

"В качестве наиболее реалистичных рассматриваются два сценария. Один из них предполагает сохранение текущей ситуации. Он подразумевает сохранение текущих настроек в политической системе, экономике и социальной сфере. Однако предел прочности системы при таком сценарии до 2023-2024 годов. Второй сценарий предполагает постоянные и необходимые изменения системы без потери ее стабильности. Здесь уже идет речь о постепенной, но значительной коррекции настроек политической системы, экономики и социальной сферы в соответствии с влиянием глобальных трендов, внешних и внутренних вызовов", - сказал эксперт.

Также в докладе рассматриваются как менее вероятные пессимистичный сценарий потери политической стабильности и возвращения в 90-е, так и оптимистический сценарий рывка. Ранее в конце февраля ЦПК уже констатировал рост уровня политической стабильности в России.

"За неделю с 19 по 25 февраля значение индекса выросло на 2 пункта. В январе 2018 года индекс также находился на отметке в 100 пунктов, а в начале февраля опускался до 98 пунктов", - говорится в материалах центра.

Индекс социально-политической стабильности России (Russian Social and Political Stability Index (RSPSI) составляется ЦПК на основе собственных экспертных оценок политических рисков и определения среднесрочных тенденций. Индекс позволяет еженедельно оценивать динамику развития внутриполитической ситуации, оперативно оценивать внутренние и внешние риски для власти. Он предназначен для государственных служащих, политиков, экспертов, журналистов и всех тех, кто интересуется проблемами социально-политической обстановки в России.

В течение 2018 года специалисты ЦПК и привлеченные эксперты еженедельно планируют проводить мониторинг открытых источников по 25 параметрам по пяти направлениям: социальная напряженность, экономические показатели, политические риски, внешнеполитическая конъюнктура, информационная активность власти и оппозиции. На основе этого отбора выделяются две группы событий, оказавших наибольшее позитивное и негативное влияние. После чего в результате двухуровнего анализа (качественного и количественного) определяются ключевые события, и проводится пересчет индекса по итогам недели.

В ЦПК рассчитывают, что проводимые ими замеры индекса будут способствовать развитию методов оценки и прогнозирования политических рисков с использованием компьютерных технологий.

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