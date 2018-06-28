ОСК планирует передать заказчикам в этом году полтора десятка кораблей и судов

Москва. 28 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Объединённая судостроительная корпорация в настоящее время строит 64 корабля, 15 из которых должны быть переданы заказчикам в этом году, сообщил президент ОСК Алексей Рахманов.

"На сегодняшний день верфями группы ОСК исполняются контракты на строительство 64 судов, единиц морской техники на общую сумму порядка 330 млрд рублей", - заявил А.Рахманов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в четверг.

"В 2018 году наша сдаточная программа - это полтора десятка судов различных типов и назначений", - сказал глава ОСК.

А.Рахманов также сообщил, что ОСК планирует в 2018 году получить почти 500 млрд рублей выручки.

"Наша выручка поступательно растёт: если в 2014 году по российским стандартам суммированной отчетности она была 282 млрд рублей, то в 2017 году - уже 396", - заявил А.Рахманов.

"Мы надеемся, что план этого года, 490 млрд рублей , также будет выполнен", - подчеркнул глава корпорации.

По словам А.Рахманова, предприятия ОСК ведут плановую работу по строительству новых подводных лодок для ВМФ России.

"Все, что касается производства подводных лодок - на сегодняшний день мы законтрактованы вплоть до 2024 года", - сказал глава ОСК.

"Это в первую очередь номенклатура Северного машиностроительного предприятия. Мы не прекращаем ни на одну минуту развиваться. Соответственно, проектируем следующие поколения подводных лодок всех типов, как дизель-электрических, так и атомных. Над ними работают конструкторские бюро "Малахит" и "Рубин", - отметил А.Рахманов.

Кроме того, в ближайшее время, по словам главы ОСК, начнутся макетные испытания в воде воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) для неатомных подводных.

"Надеемся, что в ближайшее время с помощью министерства промышленности мы подойдём уже к макетным испытаниям в воде", - сказал А.Рахманов.

Он уточнил, что работы созданию ВНЭУ ведут "Малахит" и "Рубин". Они используют немножко разные принципы, скажем так, приводных решений, которые дают основную энергетику этим системам", - сказал глава ОСК.

По его словам, обе установки существуют пока в качестве сухопутных стендов. "Они показали свою эффективность, - отметил А.Рахманов. - Но нам для того, чтобы двигаться дальше, необходимо, чтобы это всё произошло в реально смоделированном отсеке подводной лодки. Как только мы это сделаем,- можно будет говорить о будущем", - отметил А.Рахманов.

ВНЭУ, по оценкам специалистов, позволяют неатомной подводной лодке находиться в подводном положении в течение всей автономности продолжительностью более месяца.

Отвечая на вопросы, как будут использованы по этой части наработки, достигнутые в реализации проекта "Лада", А.Рахманов сказал, что данный проект "является безусловным прорывом и улучшением технологий, которые существуют на традиционных дизель-электрических подводных лодках".

"Конечно, определённая преемственность будет, и всё лучшее, что мы получим на "Ладе", мы, соответственно, вложим в новую, как теперь это называется, "большую" неатомную подводную лодку, которая будет создана в рамках формирования следующего поколения этих изделий", - сказал президент ОСК.

В свою очередь генеральный директор производственного объединения "Севмаш" (входит в ОСК) Михаил Будниченко заявил, что производитель атомных подводных лодок для ВМФ России предприятие "Севмаш" успешно реализует ряд программ в интересах российского флота.

"Севмаш" на сегодня на 95% загружен заказами в интересах Минобороны", - сказал М.Будниченко на пресс-конференции.

"Это, как все вы прекрасно знаете из открытых источников, серии подводных лодок "Ясень" и "Борей" и модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", - добавил гендиректор.

"Но это не все, чем занимается "Севмаш". У нас более чем 500 гражданских заказов", - отметил М.Будниченко.

"По линии военно-технического сотрудничества мы продолжаем вести сервисное обслуживание авианосца "Викрамадитья", который сегодня является флагманом ВМС Индии", - сказал он. "В целом с Индией у нас очень неплохой объем сотрудничества", - сказал глава "Севмаша".

Со своей стороны А.Рахманов также сообщил, что фрегат "Адмирал Горшков" с управляемым ракетным оружием проходит ключевой этап испытаний, от них зависят точные сроки его ввода в боевой состав ВМФ России.

"Проходят ключевые испытания, которые должны дать основания для зачисления корабля в состав Военно-морского флота", - сказал А.Рахманов на пресс-конференции.

"Если все хорошо происходит, то все происходит в течение ближайшего времени", - сказал А.Рахманов о перспективах ввода "Адмирала Горшкова" в боевой состав ВМФ РФ.

А.Рахманов заявил, что в ближайшее время на фрегате будет поднят Андреевский флаг.

В свою очередь генеральный директор судостроительного завода "Северная верфь" (входит в ОСК) Игорь Пономарев подтвердил, что фрегат "Адмирал Горшков" завершает финальную стадию испытаний.

"По результатам этих испытаний (фрегат) возвращается на завод, и принимается решение о его приеме в состав Военно-морского флота", - сказал И.Пономарев.

"Я четко знаю, что второго числа (2 июля) корабль Северного флота начнет переход на завод для подготовки к участию в параде в День Военно-морского флота. Под каким флагом он пойдет на параде, мы узнаем в ближайшее время", - сказал И.Пономарев.

Представители ОСК заявили, что фрегат уже прошел 65 тыс. морских миль, подтверждена надежность основных видов вооружения, энергетической установки.

А.Рахманов также рассказал, что единственный российский авианосец - тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" должен вернуться после ремонта в состав ВМФ РФ в 2021 г.

"Конец 2020 г. - завершение работ. Первое полугодие 2021 г. - проведение ходовых испытаний и передача заказчику", - сказал он.

Кроме того, А.Рахманов подтвердил готовность компании создать вертолётоносцы для ВМФ России.

"Наши интеллектуальные ресурсы и производственные мощности полностью готовы для реализации этого проекта", - заявил президент ОСК.

Он отметил, что конструкторские бюро ОСК постоянно работают над различными решениями как для российских, так и для иностранных клиентов.

"Зачастую бывает так: то, что мы делаем для военно-технического сотрудничества, привлекает внимание наших представителей министерства обороны и морских офицеров. Им это нравится - они начинают нас просить делать такие же решения. Это один путь к сердцу военных. Есть другой путь - нужно просто действительно запланировать и реализовать", - сказал глава ОСК.

Президент ОСК также сообщил, что Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ) начало производство серии кораблей противоминной обороны (ПМО).

"Что касается Средне-Невского судостроительного завода, нами действительно начато производство реальной серии из более чем 10 судов-тральщиков, которые будут производиться как раз в формате большой серийности", - сказал А.Рахманов.

Глава корпорации также добавил, что модернизация судостроительного завода "Северная верфь" позволит создать там два места для постройки крупных кораблей.

"Мы ставим перед собой задачу кратного увеличения производительности труда, создания двух построечных мест. Одно размером 70 на 250 метров, другое - 47 на 250 метров, которые позволят строить практически любые типы, в том числе весьма тяжелых и концентрированных судов и кораблей, которые будут нужны Военно-морскому флоту. Конечно же в первую голову это - корабли первого ранга", - сказал А.Рахманов.

Он отметил, что модернизация "Северной верфи" позволит повысить качество работ и степень автоматизации при строительстве кораблей, а также сократить сроки создания.

При этом подъемные механизмы на заводе после модернизации будут иметь возможность на стапельной плите поднимать груз общим весом 800 тонн и перемещать в горизонтальных плоскостях до 1,2 тысячи тонн.

"Все это позволит сделать "Северную верфь" центром финишной сборки кораблей", - сказал А.Рахманов.

Он пояснил, что в настоящее время ОСК тестирует технологию передачи по воде крупных секций кораблей с одного завода на другой.

"Это позволит строить крупные секции и блоки и на "Адмиралтейских верфях", и на "Северной верфи". Если сие произойдет, мы надеемся там построить и универсальный десантный корабль, и большой десантный корабль, если это потребуется", - сказал А.Рахманов.

Касаясь стоимости реконструкции, он сообщил, что расходы делятся примерно пополам между ОСК и федеральным бюджетом.

"Бюджет выделил на сегодняшний день с учетом первого этапа реконструкции 7,4 млрд рублей, дополнительные средства будут рассматриваться в рамках следующей (бюджетной) "трехлетки", - сказал А.Рахманов.

А.Рахманов в ходе пресс-конференции также прокомментировал ситуацию, связанную с обвинениями в адрес руководства Севастопольского морского завода ("Севморзавод"). По его словам, ОСК считает безосновательными обвинения в растрате и не собирается их увольнять.

"У нас нет оснований для какой бы то ни было насильственной смены руководства. Безусловно, об этой ситуации мы знаем и можем уверенно заявлять, что никакого ущерба ни материнской компании, к которой относится судоремонтный завод "Звёздочка", ни корпорации не нанесено", - заявил А.Рахманов.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что руководители ГУП "Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе", филиала Севастопольского морского завода Центра судоремонта "Звездочка", обвиняются в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 1,3 млн рублей.

"Речь идет о том, что действительно в некоторых случаях транзакции, которые направлены на выполнение своих обязанностей, рядом людей, работающих под прессингом временных сроков и достижения определенных результатов, интерпретируются нашими правоохранительными органами как преступление", - сказал глава ОСК.

"Мы искренне считаем и верим в то, что состава преступления в этом деянии нет. Надеемся, что суд, который пройдет в ближайшее время, примет соответствующее справедливое решение", - подчеркнул А.Рахманов.

Он также коснулся вопроса выявленных хищений при строительстве судостроительной верфи "Звезда" в Приморском крае. Как заявил глава корпорации, ОСК несколько лет назад сама обратилась в правоохранительные органы после выявления там внутренним аудитом "дыры" в 4,5 млрд рублей.

"Собственно, ОСК была инициатором подачи заявления о причинении ущерба, когда были выведены средства в объеме 4,5 млрд рублей", - сказал А.Рахманов.

Он отметил, что несколько лет назад лично направил комиссии внутреннего контроля корпорации соответствующие материалы для проверки. "Комиссия обнаружила размеры хищения, после чего материалы были переданы в правоохранительные органы и получили свое развитие", - отметил глава ОСК.

Накануне информированный источник "Интерфакса" сообщил, что сумма хищений составляет не 4,5 млрд, а 7,5 млрд рублей, однако А.Рахманов не стал комментировать эту сумму.

"Я не знаю, то ли благодаря талантам местных руководителей, которые на тот момент времени были, было уворовано не 4,5 млрд, а 7 млрд рублей, то ли проценты какие-то были насчитаны или еще как-то", - сказал он.

А.Рахманов подчеркнул, что в ОСК очень серьезно отнеслись к происшедшему, поэтому сразу уведомили о выявленном хищении Минпромторг и правоохранительные органы.

"Вопрос, откуда цифра появилась. Не знаю. Не могу комментировать. Но то, что это имело место быть, персонажи, которые упоминаются в этой статье, - они действительно имеют отношение к этой истории. Ну, а дальше, если одного вернут из Америки, а другого тут уже приняли, наверное, начнут рассказывать и делиться информацией. Наверное, вернут часть денег, если смогут, что вряд ли", - сказал А.Рахманов.