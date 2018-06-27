Кремль и Белый дом в четверг одновременно объявят о дате встречи Путина и Трампа - Болтон

Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Информация о предстоящей встрече президентов РФ и США будет объявлена в четверг одновременно Вашингтоном и Москвой, сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

На пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в Москве он сообщил: "Президент США попросил меня приехать (в Москву) и договориться о времени проведения личной встречи двух президентов".

"Завтра будет сделано официальное заявление одновременно по московскому и вашингтонскому времени о дне проведения этой встречи", - сказал Дж.Болтон.

Представитель США добавил: "Если мне повезет, я очень постараюсь и сумею не разгласить эту информацию сегодня здесь, чтобы завтра Кремль и Белый дом вместе сделали это заявление".

При этом он ожидает, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео проведут подготовительную встречу перед саммитом лидеров США и России.

"Будет еще одна подготовительная встреча, я не сомневаюсь, что Майкл Помпео и Сергей Лавров встретятся, и я также ожидаю, что могут быть и другие подготовительные встречи", - сказал Дж.Болтон, отвечая на вопрос о возможности встречи глав внешнеполитических ведомств США и России до встречи лидеров этих стран.

По его мнению, в планируемой встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет ничего необычного, оба лидера считают, что нужно вести дискуссию по общим проблемам.

"Если смотреть на возможные области нашего сотрудничества, то президент Трамп и президент Путин считают, что нужно обсуждать и вести дискуссии по общим проблемам и выявлять области для сотрудничества, потому что двусторонние отношения между Российской Федерацией и США влияют на стабильность во всем мире", - сказал Дж.Болтон.

По его словам, "нет ничего необычного в такой личной встрече и ведении такого диалога".

Он напомнил, что за последний год Д.Трамп встречался с лидерами Великобритании, Германии, Франции, Греции, Италии, Австрии и других стран, а В.Путин имел встречи со многими европейскими руководителями.

Как сообщил Дж.Болтон, Д.Трамп считает, что встреча с В.Путиным пойдет на пользу не только США и РФ, но и поможет укрепить мир во всем мире, несмотря на политический шум.

"Существует достаточно большое количество политического шума вокруг этой предполагаемой встречи. Критики президента говорят о том, что есть определенные проблемы с организацией этой встречи", - сказал Дж.Болтон.

"Президент Трамп считает, что такая личная прямая встреча в верхах пойдет на пользу как Соединенным Штатам Америки, так и Российской Федерации, и будет служить укреплению мира и безопасности во всем мире", - отметил он.

Дж.Болтон также сообщил, что в Вашингтоне не ждут конкретных результатов от встречи президентов США и России, важен сам факт переговоров на высшем уровне.

"Мы не ожидаем каких-то конкретных результатов от этой встречи, так как очень долгое время прошло без официального саммита между руководителями наших двух стран", - сказал Дж.Болтон.

При этом Дж.Болтон не исключил, что по итогам саммита лидеров США и России все-таки могут быть достигнуты конкретные договоренности. "Я не исключаю, что саммит двух лидеров может быть содержательным, я также не исключаю, что по его итогам могут быть достигнуты конкретные результаты", - сказал он.

"Есть масса вопросов, которые необходимо обсудить", - добавил он.

Он добавил, что встреча президентов "может проходить один на один или в расширенном формате". "Какие бы решения они ни приняли, мы будем их прорабатывать дальше", - подчеркнул Дж.Болтон.

Так он ответил на вопрос о том, обсуждались ли в ходе его встреч в Москве вопросы контроля над вооружениями, в том числе касающиеся договоров СНВ и РСМД, и ожидают ли в Вашингтоне принятия на саммите конкретных решений по существующим проблемам в этой области.

"Мы сегодня обсуждали многие из этих вопросов, но мы их обсуждали в общем, готовясь к встрече на высшем уровне. Президенты на личной встрече будут обсуждать те темы, которые они считают наиболее важными для себя", - пояснил Дж.Болтон.

По его словам, президент США на встрече со своим российским коллегой поднимет все острые вопросы, существующие в отношениях между двумя странами, в частности ситуацию с Крымом, расследование катастрофы малайзийского "Боинга", возможное вмешательство РФ в американские выборы и обстановку в Сирии.

"Я думаю, да, все эти вопросы будут подняты", - сказал советник президента США по национальной безопасности. Так он ответил журналисту, который поинтересовался у него, почему Д.Трамп считает возможной свою встречу с В.Путиным в настоящее время, несмотря на то, что "Россия в последнее время ничего не сделала" по вышеуказанным вопросам.

В частности, Дж.Болтон рассчитывает, что вмешательство РФ в выборы в США будет предметом переговоров российского и американского лидеров.

"Я думаю, что этот вопрос будет подниматься между президентами", - сказал Дж.Болтон.

Он добавил, что сегодня эта тема была затронута на его встрече с президентом РФ.

По мнению Дж.Болтона, связь Кремля с предвыборной кампанией президента США является нонсенсом.

"Дело в том, что критики предстоящей встречи как раз заявляют, что если эта встреча состоится, то это станет доказательством того, что существует какая-то связующая ось (между Кремлем и предвыборной кампанией Трампа. - ИФ), но это нонсенс. И президент Трамп считает, что такая личная встреча важна, и я тоже так считаю", - сказал Дж.Болтон.

Он добавил, что в администрации президента США "не обращают внимания на критику внутри страны" в связи с предстоящим саммитом РФ - США.

"Основная цель президента Трампа - это действовать в целях обеспечения национальной безопасности США, и он считает, что такой двусторонний саммит как раз послужит этим целям", - подчеркнул Дж.Болтон.

Также он предположил, что Д.Трамп может вернуться к вопросу о возвращении России в G7 на предстоящей встрече В.Путиным.

"Я думаю, что вопрос о "семерке" или "восьмерке" может быть поднят при личной встрече (двух президентов)", - сказал Дж.Болтон.

Он добавил, что в ходе сегодняшней встречи с В.Путиным "этот вопрос не обсуждался".

Дж.Болтон также воздержался от ответа на вопрос, говорил ли президент США на недавнем саммите G7 о том, что считает Крым российским.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, признает ли Вашингтон присоединение Крыма к России, Дж.Болтон сказал: "Это не является позицией США".

При этом, по его словам, отношение США к вопросу о необходимости сохранения антироссийских санкций остается неизменным.

"Вопрос санкций поднимался во время встречи с премьер-министром (Италии Джузеппе Конте. - ИФ), и я ему ответил, что позиция США по вопросу санкций не изменяется, что санкции должны оставаться", - сказал Дж.Болтон.

Он допустил, что этот вопрос был поднят в связи с грядущим саммитом ЕС.

Дж.Болтон также заявил, что не считает незаконной конфискацию российской дипсобственности в США, и называет некорректной постановку вопроса о ее возвращении.

"Вопрос был некорректно задан, потому что они (объекты российской дипсобственности. - ИФ) не были конфискованы незаконно", - сказал Дж.Болтон, отвечая на вопрос, когда России вернут незаконно изъятую в США недвижимость.

Кроме того, Дж.Болтон назвал неизменной позицию администрации Дональда Трампа по ПРО, о чем свидетельствует запрос Конгрессу на повышение расходов на противоракетную оборону.

"Да, мы обсуждали и этот вопрос и другие вопросы, связанные с контролем над вооружениями", - сказал Дж.Болтон, отвечая на вопрос о том, поднимала ли российская сторона тему ПРО в ходе его визита в Москву.

"Я думаю, что ответ на ваш вопрос заключается в том, что президент Трамп запросил значительного повышения ассигнований на оборонный бюджет, и Конгресс выделил эти дополнительные средства, и они пойдут также на усиление системы противоракетной обороны", - сказал он.

В ходе пресс-конференции американского представителя спросили, не кажется ли ему, что в Кремле ему оказан более уважительный прием, чем даже при встречах российского лидера с британской королевой или папой римским, поскольку, по сведениям журналистов, В.Путин пришел на эту встречу вовремя.

Дж.Болтон признался, что считает самым трудным для себя ответ на вопрос о времени прихода президента РФ на встречу с ним в Кремле.

Дж.Болтон отказался назвать точное время начала этой встречи, чтобы никого не обидеть.

Представители СМИ интерпретировали эту информацию как желание российской стороны "польстить" американскому эмиссару, приехавшему готовить саммит РФ - США.

"Это самый сложный вопрос, который мне пока задали здесь сегодня. Я могу либо согласиться с вами и сказать, что он (В.Путин) действительно пришел вовремя. Или я могу вам сказать, во сколько он пришел на встречу, и тогда я буду виноват в том, что назову его (В.Путина) опоздавшим", - отшутился Дж.Болтон.

"Так как я не хочу выказывать неуважение ни к папе Римскому, ни к другим людям, которых вы назвали, я воздержусь от ответа", - сказал советник президента США.

Он также сообщил журналистам , что встретился в среду с президентом ФИФА Джанни Инфантино и обсудил с ним вопросы подготовки чемпионата мира по футболу 2026 года.

"Я очень рад, что мне представилась возможность встретиться с президентом ФИФА Джанни Инфантино, чтобы мы уже заранее начали обсуждать вопросы, связанные с проведением чемпионата мира по футболу 2026 года в Северной Америке: в США, Мексике и Канаде", - заявил Дж.Болтон.