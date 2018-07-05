В России через два года будет создана единая горноспасательная служба - МЧС

Москва. 5 июля. ИНТЕРФАКС - В России к 2020 году будет создана единая горноспасательная служба, заявил на пресс-конференции в центральном офисе агентства "Интерфакс" заместитель директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России Константин Кондаков.

"К 2020 году в России планируется завершить создание единой горноспасательной службы страны. В этот период должна прекратить свою деятельность большая часть негосударственных горноспасательных служб и формирований. Их заменят профессиональные подразделения горноспасателей, которых должно быть создано порядка 15 - в основном в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке", - сказал он.

При этом все горноспасательные подразделения должны будут соответствовать единым государственным требованиям.

К.Кондаков напомнил, что в 2017 году были приняты изменения в федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей".

"Теперь он устанавливает единые квалификационные требования к профессиональным горноспасательным службам и формированиям, выполняющим горноспасательные работы. Также определяет, что только правительство РФ имеет исключительные полномочия по созданию подобных подразделений, а аттестовывать такие формирования имеет право только аттестационная комиссия МЧС России", - сказал он.

"Таким образом, большая часть негосударственных горноспасательных служб и формирований должны будут прекратить свою деятельность до 2020 года (окончание срока действия ранее выданных свидетельств об аттестации)", - сказал К.Кондаков.

Для их замены потребуется создать порядка 15 подразделений военизированных горноспасательных частей в основном в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

"Для создания эффективной единой горноспасательной службы страны необходимо, чтобы ведомство осуществляло функции по управлению, координации и контролю за деятельностью всех профессиональных горноспасательных формирований. В министерстве планируют и дальше развивать законодательную базу в данном направлении", - сказал К.Кондаков.

По его словам, горноспасатели МЧС России прошли переоснащение и получили в свое распоряжение новейшее оборудование, включая современные дыхательные аппараты, которые позволяют на протяжении длительного времени автономно вести спасательные работы. "Кроме того ведутся работы над созданием оборудования, которое позволяет спасателям автономно находиться в загазованной зоне ЧС на протяжении 8-10 часов", - сказал он.

Кроме того, горноспасательная служба МЧС, по словам К.Кондакова, разрабатывает роботов, помогающих в поисках среди завалов, куда не может пробраться спасатель.

"Сейчас ведётся другая уникальная разработка - робототехнический комплекс, который позволяет проводить разведку в среде, которая угрожает жизни спасателям", - сказал К.Кондаков.

По его словам, робототехнический комплекс будет передавать спасателям видеосигнал и параметры газовой обстановки.

К.Кондаков также заявил, что МЧС России окажет помощь таиландским коллегам в спасении детей из пещеры, как только получит от них обращение.

"МЧС России готово оказать помощь при обращении с тайской стороны", - сказал К.Кондаков, добавив, что запроса об этом еще не поступало.

Как сообщалось, группа из 12 мальчиков и их тренер 23 июня отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированы в ней.

За последние два года подразделениями военизированных горноспасательных частей МЧС России ликвидировано 45 аварий, при которых было выведено из аварийных участков и спасено свыше 1000 шахтеров. Медицинскими бригадами экстренного реагирования оказана квалифицированная медицинская помощь 425 пострадавшим работникам горных предприятий. Среди наиболее крупных - взрыв на шахте "Воркутинская", на шахте "Северная", а также трагедия на руднике "Мир".