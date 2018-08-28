Пресс-центр

Кандидат от КПРФ пытается через суд снять Собянина с выборов мэра Москвы

Вадим Кумин считает несправедливым более частое по сравнению с другими претендентами на пост мэра Москвы упоминание С.Собянина в СМИ

Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС-ВЫБОРЫ - Кандидат в столичные мэры от КПРФ Вадим Кумин подал в Мосгорсуд иск, в котором просит снять с выборов действующего градоначальника Сергея Собянина.

В.Кумин, поясняя свою позицию по поданному иску, заявил, что считает несправедливым более частое по сравнению с другими претендентами на пост мэра Москвы упоминание С.Собянина в СМИ.

"После анализа информационно-аналитической службы ЦК КПРФ мы выяснили, что упоминаемость Сергея Собянина в средствах массовой информации в 10 раз превышает упоминаемость других кандидатов. В цифрах это выглядит так: например, за прошлую неделю упоминаемость Сергея Собянина во всех средствах массовой информации - 8800 раз, притом что, например, кандидат Дегтярев - 850 раз, кандидат Свиридов - 830 раз, кандидат Кумин - на четвертом месте - 810 раз, кандидат Балакин - 700 с лишним раз", - сказал В.Кумин на пресс- конференции в "Интерфаксе" во вторник.

Согласно исковому заявлению, опубликованному В.Куминым, кандидат от коммунистов считает, что участие в гонке С.Собянина нарушает его "законные интересы по участию в управлении делами государства" и негативно влияет на "правовую безупречность" кандидатского корпуса в кампании по выборам мэра.

Ранее пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила "Интерфаксу", что "в суде зарегистрирован иск Кумина об отмене регистрации кандидата Собянина на должность мэра города Москвы". По ее словам, "никаких процессуальных решений по иску пока не принято".

В ходе пресс-конференции В.Кумин также озвучил позицию КПРФ, требующей освобождения координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова.

"Мы возмущены фактом его задержания", - заявил кандидат в мэры Москвы от КПРФ, озвучив требование немедленно освободить оппозиционера.

"Считаем, арест вызван тем, чтобы он не участвовал в акции 2 сентября (против изменений пенсионного законодательства. - ИФ) на проспекте Академика Сахарова под эгидой КПРФ", - сказал В.Кумин.

Он высказал мнение, что еще одной причиной ареста С.Удальцова стало его активное участие в предвыборной кампании кандидата в мэры Москвы от КПРФ.

Пресс-центр
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