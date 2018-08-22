Пресс-центр

Более 80% подмосковных избирателей проинформировали о проведении 9 сентября выборов губернатора региона

Жители Московской области смогут с 25 августа предварительно ознакомиться со списками избирателей и уточнить в них сведения о себе и членах своей семьи

Москва. 22 августа. ИНТЕРФАКС - Первая волна информирования жителей о проведении губернаторских выборов 9 сентября завершилась в Московской области, информацию получили более 80% избирателей, сообщила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

"Если мы берем стопроцентную численность избирателей... то первой волной информирования у нас охвачено 82% избирателей Подмосковья", - сказала Э.Хаймурзина на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду.

Согласно данным презентации, сопровождавшей ее выступление, речь идет о более чем 4,6 млн человек.

При этом только члены участковых избирательных комиссий (УИК) в ходе поквартирных обходов проинформировали около 2,3 млн жителей Подмосковья, или свыше 40% избирателей.

По словам Э.Хаймурзиной, общение с жителями протекало в доброжелательной атмосфере. В поквартирных обходах участвовало около 10 тыс. членов УИК.

Председатель Мособлизбиркома добавила, что начиная с 25 августа жители Московской области смогут предварительно проверить, есть ли сведения о них в списках избирателей.

"С 25 августа по 7 сентября 2018 года каждый избиратель, если у него есть такое желание, может прийти на свой избирательный участок, чтобы ознакомиться со списком избирателей и уточнить в нем свои сведения", - сказала Э.Хаймурзина.

Председатель регионального избиркома добавила, что жители также смогут проверить, есть ли в списках члены их семей.

Кроме того, в рамках программы по информированию избирателям планируют вручать приглашения на выборы с номерами и адресами их избирательных участков.

По словам Э.Хаймурзиной, избирательные бюллетени, напечатанные к выборам губернатора Московской области, начнут передавать в территориальные избирательные комиссии (ТИКи) в конце этой - начале следующей недели.

"Бюллетени уже печатаются, 26 и 27 августа мы начнем их передавать в ТИКи", - сказала Э.Хаймурзина.

Глава Мособлизбиркома добавила, что не позднее 7 сентября должна стартовать передача бюллетеней в участковые избирательные комиссии.

Э.Хаймурзина также проинформировала, что несколько избирательных участков в Балашихе и Пушкино в единый день голосования откроются в 06:00.

"У нас семь участков... откроются раньше, в 06:00, потому что представители правоохранительных органов, Росгвардии будут работать в Москве и Московской области, обеспечивать безопасность. Чтобы они успели проголосовать, мы открываем раньше эти участки", - сказала Э.Хаймурзина.

Глава Мособлизбиркома уточнила, что в 6 утра откроются два участка в Пушкино и пять участков в Балашихе.

Кроме того, на 20 избирательных участках в восьми муниципалитетах Подмосковья смогут проголосовать военнослужащие.

Отвечая на вопрос журналистов по поводу опроса жителей на тему раздельного сбора мусора, Э.Хаймурзина сообщила, что законодательство это позволяет, однако уведомлений о такой необходимости в Мособлизбирком не поступало.

"К нам не поступило никаких уведомлений о проведении каких-либо дополнительных голосований (в день выборов. - ИФ)", - сказала она.

Она добавила, что подобное мероприятие должно проходить вне избирательных участков.

Как сообщал ранее исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин, общественники предложили региональному правительству провести опрос жителей Подмосковья на тему раздельного сбора мусора в ходе сентябрьских выборов.

9 сентября в Московской области пройдут выборы губернатора Московской области и ряд муниципальных избирательных кампаний. Всего в Московской области насчитывается более 5,6 млн избирателей.

Пресс-центр
Перед мини-футбольным "Спартаком" стоит задача создать костяк, состоящий из молодых воспитанников - гендиректор клубаПеред мини-футбольным "Спартаком" стоит задача создать костяк, состоящий из молодых воспитанников - гендиректор клуба
Среди футболистов, которые летом пополнили клуб, есть игроки с большим потенциалом, их главной целью станет подготовка к играм в СуперлигеПодробнее
Мособлизбирком прогнозирует явку на выборах губернатора Подмосковья не менее 35%Мособлизбирком прогнозирует явку на выборах губернатора Подмосковья не менее 35%
Избирательная кампания в регионе проходит спокойно, жалоб от кандидатов на действия избиркомов не поступало, сообщила глава ведомстваПодробнее
Кандидат в мэры Москвы от КПРФ относит решение жилищной проблемы к главным пунктам своей программыКандидат в мэры Москвы от КПРФ относит решение жилищной проблемы к главным пунктам своей программы
Вадим Кумин считает, что необходимо сломать хребет крупному строительному бизнесуПодробнее
"Князя Владимира" покажут в Севастополе в День крещения Руси"Князя Владимира" покажут в Севастополе в День крещения Руси
8 млн рублей выделяет правительство Москвы на реализацию этого проекта, называя это вкладом в город, который является одним из символов русской культурыПодробнее
Жуков, Яровая и Крашенинников вошли в первую тройку рейтинга КПД ГосдумыЖуков, Яровая и Крашенинников вошли в первую тройку рейтинга КПД Госдумы
"Коэффициент полезности депутатов Госдумы" составлялся по четырем индексам: работа в парламенте, рейтинг народного голосования, медиаактивность и экспертная оценка работы депутатов в регионахПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотохроника 21 августа7 фото

Фотохроника 21 августа

Празднование Курбан-байрама в Москве7 фото

Празднование Курбан-байрама в Москве

Фотохроника 20 августа6 фото

Фотохроника 20 августа

Путин на свадьбе главы МИД Австрии8 фото

Путин на свадьбе главы МИД Австрии

Лучшие фото недели10 фото

Лучшие фото недели

Фотохроника 16 августа7 фото

Фотохроника 16 августа

Ушла из жизни Арета Франклин10 фото

Ушла из жизни Арета Франклин

"Марш матерей" в Москве10 фото

"Марш матерей" в Москве

Празднование Дня ВДВ10 фото

Празднование Дня ВДВ

Фестиваль "Архстояние-2018"7 фото

Фестиваль "Архстояние-2018"

Финал чемпионата мира-201812 фото

Финал чемпионата мира-2018

Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры15 фото

Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры

Трусы вверх!8 фото

Трусы вверх!

Россия празднует победу сборной13 фото

Россия празднует победу сборной

Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ9 фото

Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ

День мертвых в Москве5 фото

День мертвых в Москве

Празднование Ураза-байрама в Москве7 фото

Празднование Ураза-байрама в Москве

Россия - Саудовская Аравия8 фото

Россия - Саудовская Аравия

"Евровидение-2018"12 фото

"Евровидение-2018"

Гости 71-го Каннского кинофестиваля13 фото

Гости 71-го Каннского кинофестиваля

Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке13 фото

Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке

Ушел из жизни Олег Табаков13 фото

Ушел из жизни Олег Табаков

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"6 фото

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"

Самые богатые спортсмены всех времен10 фото

Самые богатые спортсмены всех времен

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис10 фото

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes

МАКС-201718 фото

МАКС-2017

Первый полет МС-217 фото

Первый полет МС-21

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 августа6 фото
20 августа
Фотохроника 20 августа
Путин на свадьбе главы МИД Австрии8 фото
18 августа
Путин на свадьбе главы МИД Австрии
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреSpiegel назвал задержанного в Берлине россиянина "исламистом из Чечни"ЭкономикаЕвро превысил 79 рублей впервые с 11 апреляВ РоссииПутин рассказал о своей поездке в Австрию на свадьбуЭкономикаПрофильные ведомства выступили против изъятий у компаний из "списка Белоусова"МоскваГлавный архитектор Москвы предложил вернуть на Арбат автомобильное движениеВ РоссииВ Совфеде не смогли подтвердить падение ракеты с ядерным двигателем в Баренцево море

Посольство РФ подало запрос в прокуратуру Германии после задержания россиянина

Минэкономразвития пересмотрит прогноз по рублю и оттоку капитала на 2018 год

Минэкономразвития пересмотрит прогноз по рублю и оттоку капитала на 2018 годКроме этого, будет повышен прогноз по инфляции на 2018 год с 3,1% из-за слабого рубля и меньшего урожая зерна Подробнее

Власти Архангельской области пообещали не допустить свалку в поселке Шиес

Ранее в СМИ сообщалось, что в поселке может появиться завод по переработке мусора из Московской области Подробнее

Россия не стала вводить пошлины на легковые машины из США

"Рейнджерс" перед игрой с "Уфой" усилился форвардом сборной Северной Ирландии

Трамп посоветовал не нанимать своего бывшего адвоката, давшего на него показания

Самые обсуждаемые кинопремьеры недели

Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиВ топ-3 вошли две российские ленты Подробнее

Минфин уточнил схему передачи "Промсвязьбанку" кредитов по гособоронзаказу

Пассажиров загоревшегося самолета Red Wings доставили в Сочи

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru