Более 80% подмосковных избирателей проинформировали о проведении 9 сентября выборов губернатора региона

Москва. 22 августа. ИНТЕРФАКС - Первая волна информирования жителей о проведении губернаторских выборов 9 сентября завершилась в Московской области, информацию получили более 80% избирателей, сообщила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

"Если мы берем стопроцентную численность избирателей... то первой волной информирования у нас охвачено 82% избирателей Подмосковья", - сказала Э.Хаймурзина на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду.

Согласно данным презентации, сопровождавшей ее выступление, речь идет о более чем 4,6 млн человек.

При этом только члены участковых избирательных комиссий (УИК) в ходе поквартирных обходов проинформировали около 2,3 млн жителей Подмосковья, или свыше 40% избирателей.

По словам Э.Хаймурзиной, общение с жителями протекало в доброжелательной атмосфере. В поквартирных обходах участвовало около 10 тыс. членов УИК.

Председатель Мособлизбиркома добавила, что начиная с 25 августа жители Московской области смогут предварительно проверить, есть ли сведения о них в списках избирателей.

"С 25 августа по 7 сентября 2018 года каждый избиратель, если у него есть такое желание, может прийти на свой избирательный участок, чтобы ознакомиться со списком избирателей и уточнить в нем свои сведения", - сказала Э.Хаймурзина.

Председатель регионального избиркома добавила, что жители также смогут проверить, есть ли в списках члены их семей.

Кроме того, в рамках программы по информированию избирателям планируют вручать приглашения на выборы с номерами и адресами их избирательных участков.

По словам Э.Хаймурзиной, избирательные бюллетени, напечатанные к выборам губернатора Московской области, начнут передавать в территориальные избирательные комиссии (ТИКи) в конце этой - начале следующей недели.

"Бюллетени уже печатаются, 26 и 27 августа мы начнем их передавать в ТИКи", - сказала Э.Хаймурзина.

Глава Мособлизбиркома добавила, что не позднее 7 сентября должна стартовать передача бюллетеней в участковые избирательные комиссии.

Э.Хаймурзина также проинформировала, что несколько избирательных участков в Балашихе и Пушкино в единый день голосования откроются в 06:00.

"У нас семь участков... откроются раньше, в 06:00, потому что представители правоохранительных органов, Росгвардии будут работать в Москве и Московской области, обеспечивать безопасность. Чтобы они успели проголосовать, мы открываем раньше эти участки", - сказала Э.Хаймурзина.

Глава Мособлизбиркома уточнила, что в 6 утра откроются два участка в Пушкино и пять участков в Балашихе.

Кроме того, на 20 избирательных участках в восьми муниципалитетах Подмосковья смогут проголосовать военнослужащие.

Отвечая на вопрос журналистов по поводу опроса жителей на тему раздельного сбора мусора, Э.Хаймурзина сообщила, что законодательство это позволяет, однако уведомлений о такой необходимости в Мособлизбирком не поступало.

"К нам не поступило никаких уведомлений о проведении каких-либо дополнительных голосований (в день выборов. - ИФ)", - сказала она.

Она добавила, что подобное мероприятие должно проходить вне избирательных участков.

Как сообщал ранее исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин, общественники предложили региональному правительству провести опрос жителей Подмосковья на тему раздельного сбора мусора в ходе сентябрьских выборов.

9 сентября в Московской области пройдут выборы губернатора Московской области и ряд муниципальных избирательных кампаний. Всего в Московской области насчитывается более 5,6 млн избирателей.