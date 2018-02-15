Алекперов заметил более тщательную проверку транзакций из-за "кремлевского списка"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Транзакции Вагита Алекперова и "ЛУКОЙЛа" более тщательно проверяются банками после включения президента нефтяной компании в "кремлевский список".

"Конечно, дополнительные сложности появились - банки более тщательно подходят к моим транзакциям, дополнительную информацию требуют. Даже при процедурных транзакциях. В любом случае это будет осложнять финансовые операции и мои личные, и компании. Но реальных проблем пока нет", - сказал Алекперов журналистам.

"Это плохо, что такие списки появились. Мы ничего по этому поводу не делаем, от нас ничего не зависит, мы не можем повлиять на эти процессы: включение в списки, исключение из списков", - добавил он.

В конце января 2018 года минфин США раскрыл так называемый "кремлевский список", куда вошли крупные бизнесмены, чиновники, главы госкомпаний и банков. "Кремлевский список" не является санкционным, упомянутые в нем лица не подпадают под санкции.