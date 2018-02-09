Путин на встрече с бюро РСПП не обсуждал американский "кремлевский доклад"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Так называемый "кремлевский доклад", опубликованный в США, на встрече президента РФ Владимира Путина с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) не обсуждался, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

"Слова звучали, но предмет не обсуждался", - сказал глава Минфина.

Владимир Путин в пятницу проводит встречу с представителями бизнеса в закрытом формате. Встреча проходит "на полях" съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, в пленарном заседании которого глава государства принял участие. Традиционно на встрече Путина с российскими бизнесменами обсуждаются актуальные вопросы, интересующие бизнес-сообщество.

В свою очередь глава РСПП Александр Шохин сообщил, что список обсуждали мимоходом. По его словам, расчет на то, что ограничительные меры внесут раскол в российскую элиту, не оправдываются.

"Одна из основных идей конгрессменов-республиканцев о том, что санкции, списки различного рода и так далее начнут отталкивать деловую элиту от политической элиты и от президента Путина. Этот расчет не оправдывается, и сегодняшние контакты, встречи, заинтересованный диалог с президентом Путиным лидеров российского бизнеса, в том числе из "кремлевского доклада", означает, что здесь, вполне возможно, будет обратный эффект, а именно - действительно некое сплочение не только общества вокруг президента Путина, но и большее взаимодействие политической и деловой элиты", - заявил Шохин.

На встрече не обсуждались возможные ответные меры: таких инициатив бизнес не выдвигает, сообщил он. "Нет, вы знаете, мы люди мирные", - сказал глава РСПП, закончив фразу цитатой из советской песни про всегда готовый к бою бронепоезд.

Сам российский лидер, комментируя ограничения, вводимые в отношении РФ, констатировал, что санкции являются тупиковым решением, которое чревато убытками для тех, кто их ввел.

"Думаю, что это самим скоро надоест, тем, кто это делает, и все-таки надеюсь, что мы выйдем на какой-то путь нормальных отношений", - заявил Путин, выступая на Российской неделе бизнеса, организованной РСПП.

В опубликованный минфином США "кремлевский список" включены 210 человек: руководители правительства РФ, представители крупнейших компаний, главы обеих палат Федерального собрания РФ, высокопоставленные чиновники. Документ был подготовлен в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".