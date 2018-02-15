Силуанов не увидел причин менять налоги для физлиц

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Минфине РФ считают нецелесообразным менять каким-либо образом НДФЛ и имущественные налоги для физлиц, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Наша позиция (окончательное решение будет приниматься в правительстве и президентом), но с точки зрения налогов на "физиков", на их имущество, на мой взгляд, нет необходимости менять", - сказал он журналистам.

"Я противник изменения ставки НДФЛ, есть различные предложения - сделать ее прогрессивной, увеличить ставку, сделать прогрессию с необлагаемым минимумом. Мне кажется, не надо трогать налог, который нормально работает и собирается, население привыкло к этому налогу, поэтому увеличение ставки, прогрессия приведет к тому, что начнут задумываться, как обойти. Плоская шкала 13% налога вполне конкурентоспособна. На этот наш опыт ориентируется целый ряд других стран", - отметил также он.

По словам Силуанова, если повышать НДФЛ, делать прогрессию, то "это, в первую очередь, будет касаться крупного бизнеса, уж они-то найдут тысячу уловок, как обойти это изменение".

Между тем 8 февраля депутаты от "Справедливой России" внесли в Госдуму РФ законопроект, предполагающий установление прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц. Предлагаетя для доходов ниже 24 млн рублей в год оставить ставку в 13%, свыше 24 млн рублей установить ставку в размере 18%.

Госдума РФ на заседании в октябре 2017 года отклонила законопроекты трех фракций о введении прогрессивной шкалы НДФЛ.