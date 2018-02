Галицкий решил проблему "Магнита". Обобщение

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - "Магнит" больше не значит "Галицкий": основатель и бессменный гендиректор компании покидает ее, договорившись о продаже 29,1% акций ВТБ. Госбанк обещает вывести "Магнит" на "качественно новый уровень" развития.

Сергей Галицкий оставляет "Магнит" не в лучшей форме - его отставание от Х5 в выручке растет, реновация магазинов давит на рентабельность и пока не приносит ощутимых результатов. Инвесторы утратили расположение к своему недавнему фавориту, но все равно - вряд ли вариант "выход Галицкого" набрал бы больше 1% голосов в опросе на тему "как решить проблемы "Магнита". Всего несколько месяцев назад "Магнит" и Галицкий осуществили крупную сделку на рынке, казалось бы, сделав последнюю крупную ставку в борьбе за отраслевое лидерство. Понять, сыграла она или нет, за такой короткий промежуток времени вряд ли возможно, поэтому новость о продаже пакета Галицкого стала для рынка громом среди ясного неба. Даже если бы Сочинский форум-2018 состоял из единственной церемонии подписания ВТБ и Галицкого, он уже вошел бы в историю: даже сделки на многие миллиарды долларов, заключавшиеся на других площадках такого рода, не становились такой сенсацией.

Главный конкурент "Магнита" - Х5 Retail Group - сам прошел через сложный период, потеряв харизматичного лидера, Льва Хасиса, но справился с проблемами и оттеснил "Магнит" с первого места. Теперь самая яркая гонка в российском корпоративном мире заиграет новыми красками - отныне "Пятерочке" придется конкурировать с сетью, в которой конечным бенефициаром крупнейшего пакета акций является не кто иной, как Российская Федерация.

Правда, ВТБ фактор госучастия призывает не переоценивать, а точнее, не брать в расчет вообще - ведь по этой логике и инвестицию во франчайзи Burger King можно было объявить "национализацией бутербродов". Как бы то ни было, чиновникам придется немного пересмотреть конспекты своих выступлений на инвестиционных форумах, где Сергей Галицкий и Аркадий Волож поочередно играли роль примера суперуспешной частной инициативы.

ВТБ на потребительском рынке не новичок, но одно дело участие в "Ленте" или российском Burger King, и совсем другое - роль контролирующего по сути акционера в крупнейшем ритейлере, переживающем тяжелый, и, возможно, решающий период в своей истории. Стратегию нового акционера рынку еще только предстоит узнать и оценить, но в части менеджмента ВТБ пока решил обойтись без революций, подняв до уровня СЕО многолетнего финдиректора "Магнита".

Дальнейшая судьба "Магнита" - не единственная интрига сделки. Если исходить из того, что Галицкий не лукавит и действительно отныне будет заниматься только футболом, да еще детско-юношеским, Россия вскоре сможет претендовать на титул чемпиона мира: гигантская сумма, которая окажется у владельца ФК "Краснодар" после закрытия сделки, открывает невиданные доселе перспективы развития этого вида спорта.

Параметры сделки

Соглашение о покупке ВТБ 29,1% акций "Магнита" у Галицкого было подписано в пятницу на полях Российского инвестиционного форума в Сочи. Сделка будет закрыта после того, как ее одобрит Федеральная антимонопольная служба. В ФАС в пятницу утром сообщили, что пока не получали ходатайства. "В принципе мы больших проблем (для согласования сделки - ИФ) не видим, потому что не являемся на сегодня каким-то крупным держателем (активов) в области ритейла, поэтому вряд ли идет речь о какой-то монополизации рынка", - сказал глава ВТБ Андрей Костин.

Сумма сделки - 138 млрд 224 млн 879,142 тыс. рублей (за 29 млн 656,2 тыс. акций). Предполагается, что Сергей Галицкий сохранит около 3% в "Магните".

"Мы сейчас подписали соглашение о покупке 29,1% пакета акций ритейлера "Магнит". Таким образом, группа

ВТБ становится крупнейшим акционером компании "Магнит". У Сергея Николаевича (Галицкого - ИФ) остается пакет в районе 3%, он остается миноритарным акционером. Сумма сделки составляет порядка 138 млрд рублей, одна из крупнейших, наверное, сделок, по крайней мере, в этом году по слияниям и поглощениям", - прокомментировал сделку глава ВТБ на церемонии подписания.

По его словам, переговоры о сделке шли "не более полугода в целом". "За это время рынок тоже сильно менялся, вы знаете. Стороны последовательно шли к этой договоренности... Мы цену определяли разумную, и мы примерно на этом уровне договорились. Было много деталей. Сделка большая, сделка крупная, и компания. В целом мы не колебались. Последовательно шли к договоренностям", - отметил Костин.

"Магнит" сохранит публичный статус (free float - более 60%), пообещал он. Акции ритейлера обращаются на Московской бирже, депозитарные расписки на них - на Лондонской фондовой бирже (пять GDR соответствуют одной акции). Доля акций, обращающихся за пределами РФ, составляет 29,94%.

"Конечно, будет компания публичная. Тем более, что большая часть акций котируется и нам не принадлежит", - сказал Андрей Костин в ответ на вопрос, нет ли у ВТБ планов сделать "Магнит" частной компанией. Ни увеличивать долю, ни перепродавать пакет в близком будущем ВТБ не собирается, заявил первый зампред банка Юрий Соловьев.

"Мы не планируем (увеличивать пакет - ИФ), этого достаточно. Наша доля нас устраивает", - сказал он.

Отвечая на вопрос о временном горизонте инвестиций, Соловьев напомнил, что в среднем для группы ВТБ он составляет "более двух лет и менее пяти", "два-три года владения минимально". "Здесь (в случае с "Магнитом" - ИФ) это точно измеряется годами", - подчеркнул он.

"Магнит" на память

Покидая все посты в "Магните", Сергей Галицкий, тем не менее, сохраняет за собой 3% акций компании. Оставив "на память" небольшой пакет, Галицкий тем самым снял немаловажный как для покупателя, так и для миноритариев вопрос об оферте - ведь российское законодательство требует выставлять предложение при консолидации от 30% акций.

Структура сделки возмутила Prosperity Capital Management, фонды которой входят в состав акционеров "Магнита": "Пока это выглядит так, что ВТБ получает контроль, но при этом у него не возникает обязанность делать оферту миноритариям. Это происходит благодаря тому, что Сергей Галицкий оставляет несколько процентов акций себе. Если это действительно так, и оферты миноритариям не будет, то такое поведение является наихудшей практикой корпоративного управления, оно недопустимо в принципе", - заявил "Интерфаксу" директор по корпоративному управлению Prosperity Денис Спирин.

"Тем более разочаровывает видеть его от Сергея Галицкого, которого инвесторы всегда возносили на Олимп корпоративного управления" - добавил он.

По словам Сергея Галицкого, сделка с ВТБ не предусматривает опцион на обратный выкуп продаваемого пакета. "Даже если бы такие условия были, я был бы против этого. Уходя - уходи. Все, что я мог сделать для компании, я сделал. Должны прийти люди с новой мотивацией, которые хотят сделать больше", - сказал он журналистам в кулуарах форума в Сочи.

Футбол вместо торговли

Галицкий намерен сложить с себя полномочия генерального директора и выйти из совета директоров "Магнита", сообщила компания. В пятницу совет директоров единогласно проголосовал за отставку Галицкого и назначил на пост CEO финансового директора Хачатура Помбухчана (в должности CFO работает с 2008 года).

"Компания, со своей стороны и от имени своих акционеров и работников, выражает глубокую признательность и благодарность Сергею Николаевичу Галицкому за его усилия по созданию и развитию уникального бизнеса в России и желает ему всяческих успехов во всех его будущих начинаниях", - говорится в сообщении ритейлера.

"Нужно отметить огромный вклад, который сделал Сергей Николаевич (Галицкий - ИФ) как отец, родоначальник, создатель этой компании. Я всегда привожу его в пример. Это человек, который ничего не приватизировал, который создал с нуля компанию мирового уровня, котирующуюся на международных фондовых рынках, обладающую многомиллиардной долларовой стоимостью. Я уверен, что его дело будет жить и процветать, и огромное ему спасибо за то, что он сделал эту компанию такой, какая она есть", - заявил Андрей Костин.

Происхождение "Магнита"

"Магнит" появился из оптового бизнеса, который Галицкий создал в 1990-х. В 1994 году в Краснодаре было зарегистрировано ЗАО "Тандер". Первый прямой контракт компания заключила с Johnson&Johnson и к концу 1996 года вошла в десятку крупнейших российских дистрибьюторов парфюмерии, косметики и бытовой химии. С 1998 года "Тандер" начал развивать магазины cash&carry, которые затем сменили формат. В 2000 году они были преобразованы в магазины "у дома", основной концепцией сети стали низкие цены. Тогда же появилась вывеска "Магнит". Уже в 2001 году "Магнит" стал крупнейшей в России сетью по количеству точек. В 2006 году ритейлер провел IPO.

Сейчас "Магнит" - лидер российского рынка ритейла по количеству магазинов (на конец 2017 года их было 16,35 тыс.). Компания развивает несколько форматов - магазины "у дома" (их было 12,125 тыс.), гипермаркеты, супермаркеты и магазины дрогери. Выручка "Магнита" по итогам 2017 года выросла на 6,4%, до 1,14 трлн рублей (ниже собственного прогноза компании - 8-10%).

Ближайший конкурент "Магнита" - Х5 Retail Group (основной акционер - структура "Альфа-групп" Михаила Фридмана) - растет намного быстрее. В 2017 году Х5 увеличила выручку на 25,5%, до 1,29 трлн рублей.

В конце 2016 года Х5 вернула себе лидерство на рынке продовольственного ритейла, которое утратила в III квартале 2013 года, когда номером один по выручке стал "Магнит". В 2017 году разрыв между конкурентами увеличился.

На фоне замедления роста выручки "Магнита" Сергей Галицкий отдалился от операционного управления компанией, писали аналитики. В последние годы он практически перестал участвовать в квартальных телефонных конференциях для инвесторов и аналитиков, перепоручив это финдиректору Хачатуру Помбухчану и своему заместителю по продажам и HR Илье Саттарову. При этом летом прошлого года аналитики "Ренессанс Капитала" в своем обзоре по итогам встречи с менеджментом "Магнита" писали, что Галицкий после периода погружения в GR (что, кстати, в его случае среди прочего означало и избрание в набсовет ВТБ) вновь стал уделять больше времени операционной деятельности компании.

"Магнит" - одна из компаний, во многом "завязанных" в восприятии инвесторов на основателя и руководителя,

поэтому рынок всегда внимательно следил за его интересом к другим сферам деятельности (например, Галицкому принадлежат футбольный клуб "Краснодар", футбольная школа и стадион в Краснодаре).

После ухода из "Магнита" Галицкий может сосредоточиться на другом своем увлечении - развитии футбола. "Мне уже 50 лет. Это уже возраст вряд ли для того, чтобы что-то начинать (в бизнесе - ИФ). Я буду жить в Краснодаре и, наверное, заниматься детско-юношеским футболом", - сказал он.

"Если инвесторы хотят изменений, они должны их получить"

"Я 25 лет возглавлял компанию. Это достаточно большой срок. Я думаю, пришло время, наверно, что-то изменить в своей жизни. Мне кажется, что это было хорошее время, но... Это непростое решение для меня было по причине того, что это слишком долгий процесс для меня был. Все-таки я основал эту компанию, но время идет, и ничего не вечно. На самом деле, послужило толчком то, что инвесторы ("Магнита" - ИФ) не совсем так видят ситуацию, как акционеры компании", - сказал Галицкий на церемонии подписания сделки, не слишком успешно сдерживая слезы.

"Я предприниматель. Я все равно больше сосредоточен, наверно, на прибыльности, EBITDA, на низком долге. Нынешнему рынку требуются другие вещи: требуется рост, требуется количество открытий (новых магазинов - ИФ), требуется like for like (рост сопоставимых продаж - ИФ) и агрессия. Это большая компания, она больше менеджерская, где нужно больше процедур, где нужно отвечать требованиям рынка, капитализации, а не личной предпринимательской инициативе. Я думаю, я не должен стоять поперек этого процесса, и, если инвесторы хотят изменений, они должны их получить. Поэтому когда я думал о продаже, наверно, ВТБ - это лучшее, что могло быть в данном случае, потому что у них достаточно большой опыт работы в этой области, и есть успешные покупки розничных компаний, где они добились успеха. Я разговаривал с ними, у них достаточно хорошие амбиции и финансовая мощь, которая за ними стоит. Я не буду предвосхищать, но это открывает новые возможности по сделкам M&A, по привлечению амбициозного менеджмента дальше", - заявил он.

"Я думаю, что группа ВТБ, имея этот опыт, сделает все, чтобы компания дальше развивалась. Дальше она пойдет без меня. Я думаю, что мы сделали достаточно много. Это время, которое для меня все равно было уже очень интересным. Спасибо, что ВТБ тоже пошел на эту сделку, потому что я чувствовал, что компании нужны изменения. Таких покупателей не так много на рынке, обладающих специализированными функциями по возможностям изменения компании", - заключил Галицкий.

M&A - по сути единственная возможность для "Магнита" в обозримой перспективе снова стать номером один по выручке в российском ритейле, который как раз находится в стадии консолидации. Но знаковых слияний между ритейлерами не было с 2010-2011 годов, когда Х5 купила "Копейку" (51,5 млрд рублей), а "Дикси" приобрела сеть "Виктория" (20 млрд рублей). Самому "Магниту" "сватали" "Дикси", после того, как тот привлек 44 млрд рублей от SPO в ноябре-декабре. Деньги понадобятся на развитие сети и собственного производства, объяснял "Магнит". Но в январе ритейлер неожиданно объявил о снижении CAPEX на 2018 год до 55 млрд рублей с 90 млрд рублей в 2017 году. Никаких крупных M&A-сделок не планируется, говорил CFO "Магнита" Помбухчан на телефонной конференции в конце прошлого месяца.

Пока, по словам Юрия Соловьева, сделок M&A не запланировано, но, как тут же добавил вслед за своим первым заместителем Андрей Костин: "Ключевое слово здесь - "пока". "Может быть, будут слияния, пока об этом рано говорить. Мы не исключаем таких возможностей", - говорил Костин. В приоритете на ближайшее время - укрепление менеджерского состава, экспансия и органический рост, добавил он.

По словам Соловьева, "Магнит" - это "уникальная компания с великолепными конкурентными преимуществами", и в ней необходимо провести "некую переориентацию с предпринимательского подхода на более современную, четко мотивированную систему менеджмента". "Немножко поменять организационную структуру, которая должна соответствовать современным моделям руководства. Мы точечно укрепим менеджмент и абсолютно уверены, что у компании огромный потенциал", - заключил он.

"Мы за последние десять лет осуществили порядка 22 прямых частных инвестиций на сумму более $15 млрд, в том числе и в сектор розничной торговли. Например, компания "Лента". С момента входа в 2009 году в акционерном синдикате, где ВТБ играл лидирующую роль в организации, компания увеличила свои обороты более 6 раз, в 9 раз выросла EBITDA компании. Мы разместили эту компанию на бирже и Лондонской, и Московской. У нас есть опыт управления, работы в консорциуме инвесторов с Burger King, с FixPrice и целым рядом других розничных сетевых форматов. Мы совершили 11 выходов из 22 инвестиций", - напомнил Соловьев историю активности ВТБ в секторе.

На вопрос о том, кто выступил инициатором сделки с "Магнитом", первый зампред ВТБ ответил так: "Мы давно являемся как инвестиционный банк обслуживающим банком Сергея Николаевича, мы размещали все его сделки до единой, поэтому диалог вели относительно давно". "Мы поняли, что существует огромный потенциал у компании, и в совместном диалоге это решение как-то родилось", - сказал Юрий Соловьев.

Давление на акции

Рынок воспринял новость о продаже доли Галицкого негативно: после открытия торгов в пятницу акции "Магнита" на новостях о сделке с ВТБ снизились на 3,6%, до 4,675 тыс. рублей за бумагу. К 15:43 по Москве падение ускорилось до 6,4%. В Лондоне GDR "Магнита" подешевели более чем на 9%.

Новость определенно негативно сказалась на настроениях акционеров ритейлера - из-за роли, которую играл Галицкий - символ российского бизнеса и выдающийся бизнесмен, отмечается в обзоре "Атона".

Цена за одну акцию "Магнита" в рамках сделки составляет 4 тыс. 660,91 рубля, что предполагает дисконт в 4% к цене закрытия торгов на Московской бирже в четверг (4,85 тыс. рублей за акцию).

ВТБ рассчитывает на восстановление стоимости акций "Магнита", которые за последний год подешевели вдвое, сказал глава госбанка Андрей Костин. "Компания за последний год потеряла достаточно серьезно в капитализации. Мы считаем, что можно в значительной степени вернуть стоимость акций на новый, более высокий уровень. По-моему, акции упали в три раза, в два раза упали, мы считаем, что есть возможность, наверное, вернуть на прежний уровень, если хорошо работать", - заявил он.

"Новость о выходе Сергея Галицкого из капитала "Магнита" усиливает неопределенность относительно способности компании восстановить позиции в борьбе с основным конкурентом, X5 Retail Group. Соответственно, мы ожидаем значительного давления на акции в краткосрочной перспективе", - говорится в аналитическом обзоре "Уралсиба". Аналитики также отмечают, что с сентября цена акций "Магнита" упала на 55%, поскольку последние несколько кварталов "Магнит" показывал неубедительную операционную динамику, уступив лидерство на российском розничном рынке X5. При этом преимущество "Магнита" в рентабельности над остальными конкурентами фактически исчезло.

Для ВТБ эта покупка (138 млрд рублей) эквивалентна примерно 25% денежных средств группы по состоянию на конец ноября, или 8% от высоколиквидных активов группы, отмечается в обзоре "Уралсиба". "Выгодность покупки для ВТБ неоднозначна, что может негативно отразиться на котировках акций банка", - считают аналитики.

Падение акций "Магнита" как реакция на сделку ВТБ и Галицкого руководство госбанка не беспокоит. "Рынок может реагировать по-разному", - заметил Юрий Соловьев, а Андрей Костин добавил, что ВТБ такую возможность предусматривал.

"Мы будем работать над фундаментальной стоимостью компании, есть целый план, будем точечно укреплять менеджмент, будет работать совокупно с другими акционерами", - сказал Соловьев.

Если к реакции рынка ВТБ отнесся с олимпийским спокойствием, то спекуляции о цели сделки и роли "государственного" фактора развенчал жестко.

"Некоторые аналитики пишут, что участие государственного банка в компании каким-то образом может быть связано с санкциями. Абсолютная глупость, потому что "Магнит" вторая по величине дневного оборота торгов бумага, а Сбербанк - первая. Сбербанк сам по себе находится под санкциями, и огромное количество фондов (владеет и торгует его акциями - ИФ). Те, кто это пишут, абсолютно не понимают динамику развития рынка", - заявил Соловьев.

"Вы никак не можете понять, нет такого государственного управления: покупай это, покупай то. Мы действуем в логике нашей коммерческой целесообразности, если мы что-то увидим - мы купим. Мы категорически будем отстаивать этот тезис. Все должны иметь равные условия. Государство не управляет как-то специально банками, оно управляет ими как акционер в акционерном обществе. Это нормальная бизнес-логика. Мы сами принимали решение. Мы сами вели переговоры. Мы ни у кого не получали на это согласие. Только в одном вы правы, что, наверное, мы вечно не будем оставаться в этом активе. Мы когда-то выйдем из него", - сказал Костин.

"Я приведу пример. В Burger King у группы ВТБ на начальном этапе было 36,6%. Вас это волновало, когда вы заходили туда есть бургер? Что это наступление государственного сектора на бургерную, захват бутербродов российским государством? Ударим бутербродом по санкциям? О чем вы говорите? Абсолютно инвестиционная транзакция", - добавил Соловьев.

Потеря прибыли

Пока единственной однозначно позитивной новостью для инвесторов "Магнита" оказалась планируемая выплата дивидендов в 2018 году. Компания после смены акционеров сохранит дивидендную политику, выплаты ожидаются во второй половине этого года, сообщил ритейлер.

Между тем, в конце января финансовый директор "Магнита" Хачатур Помбухчан говорил, что в 2018 году ритейлер может отказаться от выплаты дивидендов. "Я думаю, что в 2018 году компания платить дивиденды не будет. Но во втором полугодии 2018 года мы соберемся, подумаем о том, чтобы в 2019 году вернуться к практике дивидендов", - сообщил он.

В последнее десятилетие "Магнит" регулярно делился прибылью с акционерами, не прекращая выплаты даже в кризисные годы. В прошлом году за 2016 год ритейлер выплатил 26,3 млрд рублей (включая промежуточные дивиденды за полугодие и 9 месяцев) - 48% от годовой чистой прибыли по МСФО (этот показатель по итогам 2016 года снизился на 7,9%). В 2017 году "Магнит" выплатил 10,9 млрд рублей по итогам полугодия.

Финансовые результаты "Магнита" за 2017 год оказались хуже ожиданий, чистая прибыль упала на 34,7% (до 35,53 млрд рублей). Этот показатель снижается второй год подряд (в 2016 году - на 7,9% после роста на 23,9% в 2015 году).

В IV квартале прошлого года чистая прибыль "Магнита" сократилась на 41,7%. EBITDA упала на 18,9%, рентабельность EBITDA составила 7,4% против 9,7% годом ранее.

В приоритете у "Магнита" - прибыльность, а не рост выручки: "Мы всегда говорили, для нас на первом месте всегда эффективность - не оборот, не первое или второе место, а именно эффективность. Мы зарабатываем деньги, а не первые бежим к финишу, и для нас самое важное, чтобы прибыльность нашего бизнеса соответствовала надежности в будущем", - говорил Сергей Галицкий в октябре 2016 года, когда уже было понятно, что "Магнит" уступает лидерство по выручке Х5. Но в прошлом году "Магнит" оказался близок к тому, чтобы уступить конкуренту и в эффективности: в III квартале рентабельность EBITDA "Магнита" сократилась до 7,2% - минимума со II квартала 2011 года. Рентабельность Х5 была ниже, чем у "Магнита", всего на 2 процентных пункта. Результаты за IV квартал Х5 пока не раскрыла.

"Опираясь на опыт и финансовые ресурсы группы ВТБ, мы планируем вывести компанию "Магнит" на качественно новый уровень своего развития", - пообещал Андрей Костин.

У группы ВТБ уже есть "большой опыт успешных инвестиций в капитал российских компаний и, в частности, солидная экспертиза в секторе розничной торговли", сообщил банк: за девять лет было осуществлено более 22 крупных инвестиций на сумму свыше $15 млрд. "Основываясь на опыте группы ВТБ в ритейле, благодаря наличию уникальной логистической платформы и эффективной бизнес-модели компания "Магнит" имеет значительный потенциал будущего развития", - сказано в сообщении банка.

"На сегодняшний день "Магнит" является крупнейшей розничной сетью в России по количеству магазинов и одним из лидеров рынка по операционной эффективности. Более чем двадцатилетняя история успешного развития компании фактически символизировала переход российского продуктового ритейла от неорганизованной традиционной розницы к современным сетевым форматам торговли, соответствующим лучшим мировым стандартам", - говорится в сообщении ВТБ.

На конец декабря под управлением "Магнита" находилось 16,35 тыс. магазинов, включая 12,125 тыс. магазинов "у дома", 243 гипермаркета, 208 супермаркетов "Магнит семейный" и 3,774 тыс. магазинов дрогери. Столкнувшись с замедлением роста выручки, "Магнит" с осени прошлого года начал обновлять свой ключевой формат магазинов "у дома" - намного позже, чем Х5 начала обновлять свои магазины "Пятерочка". В итоге к концу прошлого года "Пятерочка" фактически завершила программу реновации, а у "Магнита" в обновленном формате работают 37% магазинов.

"Хотя мы продолжаем считать, что операционные проблемы "Магнита" решаемы, выбранный г-ном Галицким момент для такого шага (продажи акций - ИФ) нас удивляет", - отмечает в своем обзоре аналитик "Атона" Виктор Дима. Ритейлер находится в процессе трансформации и в 2018 году достиг бы критической массы обновления магазинов, что предполагает потенциальное улучшение динамики уже в этом году. "В долгосрочной перспективе стратегия компании может измениться, и до появления большей ясности может рассматриваться как дополнительный фактор риска", - считает он.

Учитывая, что "Магнит" сталкивался с операционными трудностями в последние пару лет, смена руководства может рассматриваться как позитивный фактор в долгосрочной перспективе, считают аналитики "Ренессанс Капитала". По их мнению, новый акционер может также побудить компанию более агрессивно расти, однако делать прогнозы рано - "пока пыль не уляжется".